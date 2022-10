Las hazañas hechas a pulso del fútbol femenino

Linda Caicedo (abajo) y Gabriela Rodríguez, líderes en el juego ofensivo de la selección de Colombia Femenina Sub 17. / FCF

No hay que buscar más. Si tenemos que hablar de protagonismo y de los mejores deportistas del año, debemos remitirnos al fútbol femenino. A lo largo del año la selección nacional y los equipos de la Liga se destacaron a escala internacional y pusieron a Colombia en las grandes conversaciones del balompié mundial.

El sábado que pasó nos despertamos con la alegría de la clasificación a la semifinal del Mundial Femenino Sub-17, que se realiza en India. Parece que tuviera toda la experiencia a cuestas. Pocas personas son capaces de asumir liderazgo en tantos frentes como Linda Caicedo. Apenas tiene 17 años, pero su corta edad no le impide ser la de los goles, las propuestas e incluso la de las alegrías por fuera de la cancha en las selecciones sub-17, sub-20 y mayores. Elegida la mejor jugadora de la Copa América, ella se ha encargado de llevar a Colombia a las semifinales del certamen. Anotó el primer gol contra Tanzania a los tres minutos. Y bastó la primera parte para que el combinado nacional sentenciara su paso a la siguiente ronda. Yesica Muñoz amplió la ventaja al minuto 16, con un tanto de cabeza, y Gabriela Rodríguez selló la victoria al 36’ desde el punto penalti. Un triunfo redondo, que no solo fue tema del día por seguir haciendo historia, sino porque respondió en la cancha a la polémica que suscitaron las palabras de Ramón Jesurún, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, cuando dijo que las jugadoras de la categoría no recibirían premios al ser “amateurs” y no profesionales.

Tras las críticas de futbolistas, periodistas y opinión pública, la Federación emitió un comunicado en el que aclaró que, “como ocurrió con la participación de Colombia en la Copa Mundial Femenina sub-20 de la FIFA Costa Rica 2022, en el que la FIFA por las razones expuestas no hizo premiación dineraria, la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) sí entregó un reconocimiento económico a las jugadoras y lo propio hará con las futbolistas que participan en la Copa Mundial Femenina sub-17 de la FIFA – India 2022”.

📸 ¡Entre las 4 mejores del mundo!



Imágenes del triunfo 🆚 🇹🇿 para acceder a las semifinales de la Copa Mundial Femenina de la FIFA Sub 17

La selección de Colombia jugará así una de las semifinales del Mundial el próximo miércoles a las 6:00 a.m. contra Nigeria. En la otra llave, que será a las 9:30 a.m., Alemania enfrentará a España, defensora del título.

En la tarde, la alegría provino de Quito. En la Copa Libertadores Femenina, Cali enfrentaba a uno de los equipos con más peso en el torneo: Ferroviaria, que ha ganado dos veces el campeonato, una de ellas frente a América en 2020. El partido empezó en contra de las azucareras, que han logrado una gran campaña sin su referente: Linda Caicedo. Rafa Mineira abrió el marcador al minuto 8. Un gol tempranero que hizo pensar que no se lograría la clasificación. Sin embargo, Cali se adueñó del balón y las propuestas. El conjunto colombiano fue más insistente y, aunque los goles se tardaron en llegar, las azucareras lograron un triunfo histórico frente a un duro rival con los tantos de Íngrid Guerra, al 46’, y de Elexa Bahr, al 89’. Boca Juniors será su rival en las semifinales (mañana a las 5:00 p.m.), instancia a la que llega por primera vez el cuadro verdiblanco, que el año pasado no pudo llegar a esta fase, pues quedó eliminado en cuartos.

🌎 ¡𝗦𝗲𝗺𝗶𝗳𝗶𝗻𝗮𝗹𝗶𝘀𝘁𝗮𝘀 𝗱𝗲 𝗦𝘂𝗱𝗮𝗺𝗲́𝗿𝗶𝗰𝗮! 🏆



Es momento de creer hasta el final en nuestras 𝘃𝗲𝗿𝗱𝗶𝗯𝗹𝗮𝗻𝗰𝗮𝘀 e ir a luchar con el corazón por la 𝗴𝗹𝗼𝗿𝗶𝗮 𝗲𝘁𝗲𝗿𝗻𝗮.

🇳🇬 ¡𝗩𝗮𝗺𝗼𝘀, 𝗗𝗲𝗽𝗼𝗿𝘁𝗶𝘃𝗼 𝗖𝗮𝗹𝗶! 🇳🇬



🇳🇬 ¡𝗩𝗮𝗺𝗼𝘀, 𝗗𝗲𝗽𝗼𝗿𝘁𝗶𝘃𝗼 𝗖𝗮𝗹𝗶! 🇳🇬 pic.twitter.com/XIey9E3hkH — Deportivo Cali Femenino (@CaliFemenino) October 24, 2022

Este domingo el turno fue para América, que enfrentó a la U. de Chile. Las escarlatas, que tienen a Catalina Usme, goleadora histórica del certamen, lograron llevarse la clasificación por penaltis, pues en los 90 empataron a un gol. Natalia Giraldo, guardameta del conjunto colombiano, fue figura al atajar el último cobro de las universitarias. Las diablas rojas siguen así su camino en busca de´un título que les ha sido esquivo.

🔝👹 ¡El penal de la clasificación!



🇨🇴🔥 Carolina Pineda selló el pasaje de @AmericaCaliFem a la semifinal de la CONMEBOL #LibertadoresFEM.

A pulso. Trabajando en la cancha, con una convicción que ha sido clave para obtener los buenos resultados mostrados este año. Cada vez llegan más lejos, por su unión y los objetivos que se plantean por encima de las circunstancias. Este año, sin duda, las jugadoras colombianas demostraron que el proceso —aún con sus peros—, ha dado frutos, que han sido demostrados con el respeto que infunden en la región.

