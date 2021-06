El entrenador vallecaucano estaría preparando algunas variantes inesperadas para enfrentar al seleccionado dirigido por el entrenador argentino Ricardo Gareca.

Quedan pocas horas para que inicie el partido entre Colombia y Perú por las Eliminatorias suramericanas al Mundial de Catar en 2022.

A pesar de que no se conoce a ciencia cierta cuál será la formación de la selección para enfrentar al combinado inca, hay algunas pistas de la alineación que escogería Reinaldo Rueda para iniciar su segundo ciclo en la selección de Colombia.

Lea: Eliminatorias al Mundial de Catar hoy: hora y dónde ver la séptima fecha

Cabe resaltar que con las ausencias de jugadores fundamentales para la tricolor, como Falcao García y James Rodríguez, el técnico vallecaucano tendrá que echar mano de varias alternativas en la plantilla para afrontar el juego de la séptima fecha, en el cual Colombia necesita sumar puntos para recomponer el camino.

El primer nombre que se colaría sorpresivamente en la alineación titular sería el del joven defensor Carlos Cuesta. El central de 22 años que viene de una excelente temporada en el Genk de Bélgica es un viejo conocido de Reinaldo Rueda en su paso por Atlético Nacional.

Cuesta sería una alternativa para suplir a Dávinson Sánchez, uno de los titulares del equipo que no pasa por su mejor momento. No obstante, el chocoano también podría jugar por Yerry Mina en caso de que el defensor del Everton no llegué en su mejor forma física al juego contra Perú.

Más: ¿Público en el Colombia vs Argentina? Ministro de Salud explicó las posibilidades

Otros de los nombres que Rueda estaría barajando para la alineación titular, y que serían inesperados, son los de Gustavo Cuellar y Sebastián Pérez en el mediocampo. Ambos jugadores tienen pasado con Rueda, Cuellar en Flamengo y Pérez en Nacional, por lo que la titularidad de alguno de los dos es probable.

Lo más seguro es que uno de esos dos volantes sea el compañero de Wilmar Barrios en el medio del campo, aunque Matheus Uribe es otro de los nombres de peso para ocupar esa posición.

Finalmente, Rafael Santos Borré sería el as bajo la manga de Rueda para afrontar el partido contra Perú. Si bien se ha especulado con que Duván Zapata y Luis Fernando Muriel encabezarán la delantera, en las últimas horas el nombre de Borré agarró peso para entrar en la formación titular.

No se pierda: Fechas, horarios y sedes de la Copa América 2021

De esta manera, sin confirmación oficial, la formación titular sería: David Ospina; Stefan Medina, Yerry Mina, Carlos Cuesta, William Tesillo; Juan Cuadrado, Mateus Uribe (Gustavo Cuellar o Sebastián Pérez), Wilmar Barrios, Luis Díaz; Duván Zapata, Luis Muriel (Rafael Santos Borré).