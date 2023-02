Linda Caicedo, la nueva estrella de Real Madrid

Linda Caicedo se destacó en la Copa América y en el Mundial sub-17 con las selecciones femeninas de Colombia. Foto: AFP - RAUL ARBOLEDA

Linda Caicedo, la estrella de la selección femenina de Colombia, será nueva jugadora de Real Madrid. La vallecaucana viajará a este miércoles a España, en su cumpleaños número 18, para formalizar su vinculación con el club merengue por las próximas dos temporadas.

Equipos importantes del Viejo Continente como Barcelona, Arsenal y Chelsea quisieron hacerse de sus servicios, pero la joya del fútbol femenino nacional se decidió por la ‘Casa Blanca’.

Una fuente cercana a la jugadora le dijo a El Espectador que “lo del Madrid se viene trabajando hace rato, porque había dos ofertas más, pero esas cosas hasta que no se firman no se pueden anunciar. Había un obstáculo por la edad y los permisos de trabajo, que era lo que se esperaba solucionar en estos días. Serán ella y el club los que confirmen esa noticia, pero no sabría cuándo. Sí, creo que está todo encaminado”.

Linda terminará su participación en la Women’s Revelations Cup con la selección femenina de Colombia que busca el título este martes en México y posteriormente se dirigirá a España para firmar el contrato y realizar los respectivos exámenes médicos. Real Madrid haría su presentación oficial este viernes 24 de febrero, según el diario El País de Cali.

El club blanco, que invitó a Linda a conocer sus instalaciones en enero pasado, marcha segundo en la liga española femenina con 52 puntos, cinco menos que el puntero Barcelona y 16 unidades por encima de Atlético de Madrid, donde milita la colombiana Leicy Santos, quien se perdió el cuadrangular amistoso en territorio azteca por una lesión.

La colombiana Linda Caicedo es considerada como una de las jugadoras más destacadas del mundo, luego de las relevantes actuaciones en los subcampeonatos de la Copa América 2022 y en el Mundial sub-17 de India. Fue considerada como la mejor del sudamericano y en la cita mundialista consiguió el Balón de Plata y el Botín de Bronce.

También fue incluida en el once ideal de la Conmebol, según la IFFHS que también la distinguió como la jugadora sub-20 más destacada del mundo. A su vez, tuvo una buena participación en el Mundial sub-20 de Costa Rica.

En 2022 fue nominada a los premios Globe Soccer. Allí disputó el galardón con la española Alexia Putellas, quien consiguió llevarse la distinción de mejor jugadora del año. Sin embargo, su nombre siguió retumbando con distinciones como la del diario inglés The Guardian, que la incluyó en el puesto 71 entre las 100 mejores jugadoras del mundo.

“Mi sueño es salir al exterior, pero todavía no hay nada concreto y lo que me queda es esperar y entrenarme bien. Si se da, hay que asumirlo de la mejor manera y adaptarse a una nueva cultura. De lo contrario, seguiré dando lo mejor de mí acá en la liga colombiana”, manifestó la nueva jugadora de Real Madrid en enero en medio de una conferencia de prensa durante el microciclo que se realizaba en Bogotá como preparación para el Mundial Femenino de Australia y Nueva Zelanda de 2023.

Linda Caicedo creció en Villagorgona, Valle del Cauca. Cuando dio sus primeros pasos, también empezó a patear. Pateaba todo lo que se le atravesaba simulando que era un balón, hasta las muñecas que no le gustaban y las ollas de su mamá Herlinda.

Las calles destapadas del barrio La Gaviota, donde se encuentra su casa, fueron las primeras en ser testigos de su increíble gambeta y talento para definir ante el arco de los rivales de la escuela Real Juanchito, su primer club, como relata la periodista de El Espectador Paula Casas Mogollón.

Allí, bajo la experiencia de Diego Fernando Vásquez, más conocido como el ‘profe Tino’, perfeccionó su enganche y gambeta. Linda muy pronto empezó a destacarse en su categoría, que era 2005, entonces tuvieron que empezar a alinearla en una división por encima; es decir, en la 2004.

En aquellos primeros partidos, según recuerda el profe Tino, los padres y jugadores de los equipos rivales antes de verla jugar decían que tuvieran cuidado con la niña, pero cuando la ‘niña’ empezaba a gambetearlos gritaban que duro con ella.

Hasta los diez años integró las filas de Real Juanchito, pues el reglamento de la liga prohibía la inscripción de niñas. Linda, con la ayuda de Rafael y del profesor Tino, pasó a Generaciones Palmiranas, el equipo de Felipe Taborda, quien era el técnico de la selección femenina de mayores.

Un año después fue cedida al Club Deportivo Atlas C. P., creado en Cali por la jugadora Carolina Pineda. Allí Linda explotó. Fue goleadora del Torneo Nacional 2017, del Torneo Nacional 2018, del Torneo Conmebol Paraguay 2018, de la Liga Vallecaucana 2019 y del Torneo Nacional 2019. Además, fue elegida mejor jugadora de Baby Fútbol en 2019. Era tal su talento que sus entrenadores la comparaban con Neymar, por el regate y el cambio de velocidades que maneja.

Esa comparación la llevó a admirar al astro brasileño, a quien consideró durante muchos años su ídolo y de quien tomó el número de camiseta, el 11, con el que jugó en Atlas y cuando se dio el primer llamado a la selección Valle, a sus doce años. Si no marcaba gol, se desesperaba y, para tranquilizarla y devolverle la confianza, la motivaban y terminaba como goleadora del campeonato.

Con la camiseta de la selección Valle se destacó en varios torneos de la Difútbol y en más de una oportunidad se consagró como la máxima goleadora de la competencia, lo que le valió para llegar a la Liga Femenina Profesional. Lo hizo en 2019, luego de que Atlas la cediera a América de Cali.

Su primer gol como profesional fue el 14 de julio de 2019, en la primera fecha de la liga. Al minuto 79 del compromiso entre América y Cortuluá, Linda, quien ingresó al segundo tiempo, recibió un pase en profundidad de Catalina Usme, enganchó, dejó a tres jugadoras de Cortuluá en el camino, acomodó la pierna derecha, encaró a la arquera y definió con borde interno.

Su historia en el fútbol femenino, con solo catorce años, se empezó a escribir. La noche anterior, Linda no había podido dormir por la ansiedad del debut. En esa edición del torneo quedó campeona y se convirtió en la máxima artillera, con siete goles.

Luego de esto, cambió de vereda y en 2021 hizo parte de Deportivo Cali. Desde entonces, el nombre de Linda Caicedo, quien ya se graduó de bachiller pero aún no sabe qué carrera quiere estudiar, comenzó a sonar con más fuerza y uno de sus sueños se materializó: ser convocada para la selección de mayores Colombia.

El año pasado figuró con todos los equipos nacionales, el sub-17, el sib-20 y el mayor. Ahora su destino se tiñe de blanco. Real Madrid podrá disfrutar de una joven fiera que se come la cancha cuando gambetea y sueña con ser campeona del mundo.

