Lionel Scaloni: “Colombia está a la altura de las mejores y nos va a complicar”

El seleccionador argentino aseguró que el equipo ‘tricolor’ mereció mejores resultados en algunos partidos de la Eliminatoria y confirmó a Lionel Messi como titular en el próximo partido. Foto: AFP - LUIS ROBAYO

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Lionel Scaloni, técnico de la selección de Argentina, fue directo y enfático en la previa del duelo frente Colombia por las Eliminatorias. Más allá del irregular presente del equipo cafetero, el entrenador dejó claro que no se fía de los números ni de la tabla de posiciones. Para él, el conjunto ‘tricolor’ es un rival de jerarquía que puede complicarle la noche a cualquier selección, incluso al campeón del mundo.

“Decir que Colombia está en un bache me parece equivocado. Ha jugado partidos en los que mereció más, perdió sobre el final en Uruguay y en otros no tuvo la fortuna de su lado. La clasificación puede engañar, si hubiera ganado un par de esos encuentros estaría segunda”, analizó Scaloni durante la conferencia.

Reconocimiento al nivel de Colombia

El técnico argentino elogió tanto al plantel como al estilo del conjunto dirigido por Néstor Lorenzo. Según Scaloni, Colombia mantiene una idea clara de juego, con un bloque ofensivo consolidado y jugadores de alto nivel internacional.

“La estadística a veces miente. Colombia es un equipo de los mejores. Tiene jugadores que se conocen bien, que saben lo que quieren en la cancha. Es una selección ofensiva, difícil, temible. No hay que dejarse llevar por la posición en la tabla, merecerían estar más arriba”, sostuvo.

Además, recordó que España perdió recientemente ante Colombia, un dato que refuerza su argumento sobre el potencial del equipo sudamericano. También valoró la experiencia previa enfrentándolos en Barranquilla y en la Copa América: “Los conocemos bien. Es un rival fuerte, con grandes jugadores y una forma de jugar que puede ponernos en aprietos”.

Messi, confirmado como titular

Sin rodeos, Scaloni confirmó que Lionel Messi será titular en el Monumental. “No hay dudas. Messi va desde el arranque y ojalá la gente lo disfrute”, dijo.

También se refirió al interés del Inter de Milán por Walter Samuel, uno de sus asistentes, quien recibió un llamado de Cristian Chivu para sumarse al cuerpo técnico del club italiano. “Walter agradeció el interés, pero su compromiso está con nosotros. Le agradezco que siga”, agregó.

Consultado sobre si Argentina es actualmente la mejor selección del mundo, Scaloni evitó entrar en comparaciones, aunque subrayó la solidez de su equipo. “No tiene mucho sentido pensar si somos los mejores o no. Lo que sé es que competimos bien. Podemos ganarle a cualquiera, pero también podemos perder, sobre todo contra selecciones de este nivel”, reconoció.

También destacó la evolución del grupo, que ahora puede mantener su funcionamiento incluso cuando Messi no está en cancha. “Antes, si no estaba él, había que cambiar muchas piezas. Hoy no es necesario. El equipo tiene una línea clara, una identidad que se mantiene”.

Por último, Scaloni se refirió al traspaso de Franco Mastantuono al Real Madrid. “Es algo enorme. Pasar del mejor club de Argentina a uno de los mejores del mundo es un paso gigante. Tiene 17 años, mucho por crecer. Nosotros vamos a ayudarlo para que siga ese camino y se convierta en un jugador aún mejor”.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador