“Los goles de los delanteros colombianos van a aparecer”: Zamorano

El chileno Iván Zamorano, número 9, celebra uno de sus dos goles durante el partido por la medalla de bronce en el fútbol masculino olímpico contra Estados Unidos en el Estadio de Fútbol de Sídney, en Australia, el 29 de septiembre del 2000. Chile ganó 2-0. Foto: Getty Images - Getty Images

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Iván Zamorano analizó para El Espectador el presente de la selección dirigida por Néstor Lorenzo en la previa del duelo ante Ghana. El histórico goleador destacó la evolución futbolística, física y mental del equipo colombiano, restó dramatismo a la falta de gol de sus delanteros y reflexionó sobre las razones por las que Chile y Perú quedaron fuera de la Copa del Mundo.

Durante su visita a la Casa del Fútbol Sudamericano, en Miami, donde compartió con aficionados y medios de comunicación, el legendario 9 chileno habló con la autoridad de quien marcó una época en el Real Madrid, el Inter de Milán y la selección chilena.

Zamorano habló con tranquilidad, pero sin esquivar ningún tema; elogió a Colombia, defendió a sus atacantes y fue autocrítico con el presente del fútbol de su país.

¿Cómo ha visto la actuación de Colombia en el Mundial?

Muy bien. Me impresiona la manera como la selección siempre está arropada por miles de colombianos. No sé de dónde aparecen tantos hinchas en cada estadio; pasa algo muy parecido a lo que ocurre con Argentina. Ese respaldo siempre termina siendo un impulso importante para el equipo.

¿Para qué está Colombia en esta Copa del Mundo?

Creo que Colombia está para grandes cosas. Este es el momento ideal porque el equipo ha tenido una evolución futbolística, física y mental muy importante. Hoy tiene argumentos para pelear arriba y ojalá siga por ese camino.

¿Preocupa que los delanteros colombianos todavía no hayan marcado?

Me preocuparía mucho más si Colombia no generara oportunidades de gol. Ahí sí habría un problema. Pero este equipo crea opciones constantemente. Los delanteros simplemente están atravesando un momento de mala fortuna frente al arco.

¿Y qué deberían trabajar pensando en el partido contra Ghana?

Los goles ya van a aparecer. Los delanteros vivimos de momentos y cuando el arco se cierra, lo peor que podemos hacer es dejar de trabajar. Colombia debe estar tranquila porque tiene grandes atacantes y más temprano que tarde se abrirá el arco. Ojalá sea pronto, porque este equipo necesita mucho de sus delanteros.

Mientras Colombia siga avanzando y continúe pasando rondas, no hay ningún problema. Los goles llegarán.

¿Cómo explica la ausencia de Chile y Perú en un Mundial que tiene siete cupos y medio para Sudamérica?

Si tuviera la respuesta, seguramente sería el técnico de Chile. Pero creo que, al menos en nuestro caso, nos dejamos llevar durante muchos años por una generación extraordinaria. Durante unos 15 años disfrutamos de futbolistas maravillosos y, mientras tanto, descuidamos lo que venía detrás.

¿Qué pasó con el relevo generacional en Chile y Perú?

Sí. Cuando una generación tan competitiva te permite pelear de igual a igual con cualquiera, como le ocurrió a Chile, uno termina concentrándose en el presente y deja de fortalecer el trabajo formativo. Después llega el paso del tiempo y cuesta reemplazar a jugadores como Alexis Sánchez, Arturo Vidal, Claudio Bravo o Gary Medel.

¿Qué debe hacer Chile para volver a un Mundial?

Lo primero es tomar decisiones ya. A Chile le ha costado mucho en las últimas eliminatorias y llevamos ocho meses desde que terminó la clasificación sin entrenador. Eso no puede pasar. Hay que empezar a trabajar cuanto antes con la materia prima que tenemos.

Perú tampoco logró clasificar, después de quedarse cerca de Catar. ¿Qué ocurrió?

Desde afuera creo que le pasó algo parecido. También descuidó el recambio. Que Paolo Guerrero siguiera jugando con 42 años demuestra que no se trabajó suficientemente en la formación de nuevos jugadores. Además, tantos cambios de entrenador tampoco transmiten seguridad.

¿Qué mensaje les deja a los países que se quedaron fuera del Mundial?

El próximo Mundial está a menos de cuatro años. Hay tiempo para corregir, pero hay que empezar ahora mismo. Si Chile o Perú tampoco clasifica al Mundial de 2030, será por no hacer las cosas que deben hacer y definitivamente no lo merecemos.

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