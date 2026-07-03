El debate que abrió el gol anulado a Croacia con la tecnología en el fútbol

Josko Gvardiol celebra el 2-2 de Croacia frente a Portugal en los 16avos de final del Mundial 2026, este jueves 2 de julio, en el BMO Field de Toronto, Ontario, en Canadá. Foto: EFE - EDUARDO LIMA

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Croacia se fue de la Copa del Mundo 2026 en medio de una polémica que involucró al VAR. Los croatas cayeron 2-1 frente a los portugueses con un gol en el 90+3′ de Goncalo Ramos, quien había ingresado al partido por Cristiano Ronaldo, quien había marcado el empate con un penal advertido por el VAR.

Sin embargo, esa no fue la gran polémica del encuentro, pues en el 90+13′ Croacia había marcado el empate a través de un autogol de Portugal. Parecía que el tanto en contra iba a subir al marcador y el compromiso viajaría hasta los tiempos extra y los penales, pero todo cambió con la intervención del VAR.

La herramienta tecnológica, estrenada en el Mundial de Rusia 2018, determinó que un jugador croata asistió a un compañero en posición de fuera de lugar, el cual intervino en la acción que derivó en el autogol. ¿Cómo determinó el VAR el toque del futbolista de Croacia si en la imagen no es evidente?

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¿Cuál es la tecnología detrás del gol anulado a Croacia?

Lo primero que hay que señalar es que el Trionda, el balón oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026, está dotado de sensores. Estos son capaces de enviar señales al VAR y al juez central de posibles toques al balón durante el juego.

Esta tecnología, esbozada en Catar 2022 con el Al-Rihla, pero perfeccionada en Norteamérica 2026, permite determinar manos o toques al balón en jugadas donde la imagen no muestre claramente si un jugador tocó o no tocó el balón.

“Según los datos proporcionados por la tecnología del balón conectado integrada en el balón oficial del partido, se confirmó que el jugador croata n.º 20, Igor Matanovic, tocó el balón durante la jugada previa al gol contra Portugal, lo que permitió al árbitro determinar correctamente la posición de fuera de juego y anular el tanto”, dijo la FIFA a través de X después del partido.

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¿Qué dijo la FIFA al respecto?

La Federación Internacional de Fútbol Asociado también manifestó que los sensores IMU alojados en el balón Trionda son capaces de detectar cualquier contacto y por eso proporcionan a los árbitros un nivel de datos sin precedentes para tomar decisiones rápidas y precisas en cualquier situación.

“El sistema funciona mediante lo que se conoce como unidad de medición inercial (IMU, por sus siglas en inglés). Es un dispositivo de apenas unos gramos incrustado en uno de los cuatro paneles”, añadió el órgano rector.

Incluso el jugador involucrado en la acción, Igor Matanovic, admitió después del compromiso sentir un “leve roce” del balón en su cabello. No obstante, las explicaciones de la FIFA no han dejado contentos a todos, mucho menos a los croatas.

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¿La tecnología se está tomando el fútbol?

“Diré que el arbitraje fue muy malo. No nos señalaron faltas ni jugadas a balón parado que debieron haberse pitado. El arbitraje fue pésimo. Además, el VAR mata las emociones, mata todo lo que llevas dentro. Hemos ido demasiado lejos con el VAR”, señaló en rueda de prensa Zlatko Dalic, DT de Croacia.

Del otro lado, el técnico del vencedor, Portugal, se mostró respetuoso de las decisiones tomadas con ayuda de la tecnología. Reconoció que si hay un sensor que indica un toque en el balón, es porque así ocurrió en el campo.

“Es una lástima que uno de los dos equipos tuviera que perder, pero no se trata de una decisión mala ni de una cuestión de suerte. Fue un momento claro: los balones llevan ahora un chip y el sensor indica que el balón fue tocado”, concluyó Roberto Martínez, entrenador de Portugal.

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