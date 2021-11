Luis Fernando Muriel: “Tenemos jugadores para hacer historia y ganarle a Brasil”

Luis Fernando Muriel, una de las figuras de la selección de Colombia, habló en rueda de prensa este martes antes del encuentro que la selección disputará contra Brasil este jueves en Sao Pablo por las eliminatorias a Catar 2022, a partir de las 7:30 p.m. (Gol Caracol).

Según Muriel, la clave para enfrentar a la selección que domina la clasificación al Mundial estará en la interpretación de los momentos que tenga el partido.

“Creo que este juego hay que afrontarlo con todas las armas que tenemos a disposición. Tenemos que ser inteligentes. El partido tendrá muchas fases y tenemos que entender cada momento. La clave está en esa interpretación. Habrá momentos en los que tendremos que presionar y otros en los que tendremos que aguantar. El objetivo es ganar el partido”, aseguró.

Según el delantero, Colombia sabe de la capacidad técnica de Brasil y por eso la meta será quitarles el balón. Muriel explicó que la selección tiene buen nivel y una plantilla suficiente para dar el golpe y vencer a la Verde Amarilla en su propia casa: “Colombia tiene jugadores con mucha calidad. Tenemos con qué sacar un buen resultado para hacer historia”.

Muriel, que no había podido estar en las últimas fechas de eliminatorias, habló también de su regreso al equipo: “Estoy contento de estar acá. Reencontrarme con mis compañeros me tiene muy feliz. Hablaba con ellos de que no haber podido estar con el equipo antes me hizo extrañar mucho a la selección. Estar lejos me sirvió para apreciar lo mucho que me gusta estar acá”.

Sobre la lesión que lo tuvo alejado los últimos meses, el delantero, que es estrella en Italia, aseguró que ya está plenamente recuperado. Y además sobre el regreso de James Rodríguez explicó que: “Tener a James nos da un extra para lo que será este partido. Lo que él significa para nosotros y lo que genera en el campo será una herramienta fundamental para mejorar nuestro juego. Esperemos que él sea la pieza que le hace falta al equipo para poder realizar la labor en ataque que nos hace falta”.

Además, Muriel también se refirió a cómo está su relación con Reinaldo Rueda: “Con el profe nos llevamos muy bien. Siempre tenemos contacto. Él me ha hecho saber que soy importante para el equipo. A mí y a los demás”.

Y finalmente, sobre la unión de la Tricolor, el atlanticense aseguró que: “La motivación es alta y hay mucha armonia. La alegría de venir a la selección y volver a ver a los compañeros siempre se siente. Esa unión y esa familiaridad nunca la hemos perdido. A los nuevos siempre se les hace sentir como en casa y en familia para que puedan mostrar todo su potencial”.

Al respecto, Diego Valoyes, una de las novedades en el equipo, explicó: “Estoy feliz. Muy contento de representar mi país. Todos me han acogido de la mejor forma. Se nota que el equipo es muy unido”.

Sobre Rueda, Valoyes dijo que: “Con el profe hemos hablado y me dice que disfrute el momento y que trabaje. Que por eso estoy acá y que por eso me dio la oportunidad”.

Según el jugador, que milita en Talleres de Córdoba en Argentina, Colombia tiene con qué hacerle partido a Brasil: “Creo que tenemos buenas armas para enfrentarlos. Nos estamos preparando de la mejor manera para conseguir los tres puntos. Ese es el objetivo. Estamos dando lo mejor de cada uno y nuestro objetivo es mejorar la efectividad para poder conseguir la victoria”.

En la misma línea, Sebastián Gómez, una de las cuotas de la Liga BetPlay en la selección, aseguró que por la calidad de la plantilla Colombia le plantará cara a los brasileños. “Creo que Colombia tiene que seguir con su solidez defensiva y adelante debe tener más eficacia. Tenemos los jugadores para lograrlo. Se suma James, gran jugador y persona, así que esperamos ganarle a Brasil y a Paraguay en casa”.

Gómez, figura de Atlético Nacional, también se refirió a la oportunidad que Reinaldo Rueda le dio de estar con el combinado nacional. “Han sido días muy bonitos. Estoy viviendo un sueño. Uno se imagina jugar contra Brasil y contra todas sus estrellas. Estoy tranquilo, aprendiendo y feliz de poder estar acá, representando al país”.

