Luis Sinisterra: “Desde el primer minuto buscaremos ahogar a Bolivia”

Luis Sinisterra viene de anotar en la derrota de Feyenoord contra Ajax. Foto: MAURICE VAN STEEN

Luis Sinisterra, que vive un buen presente en Países Bajos, estuvo en rueda de prensa junto con Frank Fabra para hablar sobre el partido que jugará la selección de Colombia contra Bolivia por la penúltima fecha de las eliminatoria a Catar 2022.

Si le interesa seguir leyendo sobre deportes, puede ingresar aquí

“Como delantero puedo moverme en varias posiciones, acomodarme a las necesidades del profe y siempre estamos prestos para lo que él necesite. En mi club no tengo una posición fija, siempre me muevo y me gusta llegar más por el centro para estar más cerca de la portería rival”, dijo Sinisterra sobre el rol que podría cumplir en la ofensiva del combinado nacional.

El delantero del Feyenoord, que lleva 10 goles en la presente temporada y viene de anotar el fin de semana pasado contra Ajax, habló su regreso a la selección de Colombia, pues en la pasada convocatoria el atacante no estuvo presente: “Siempre estoy agradecido con el Profe Rueda por darme la confianza de estar aquí. Espero tener la posibilidad de demostrar lo que puedo dar y mi gran presente. Si entro a la cancha la idea es mostrar mi mejor versión”.

Puede leer: Gustavo Cuellar: “Hay mucha presión y es muy latente quedar fuera del Mundial”

Sobre el entorno de la selección de Colombia, Sinisterra comentó que: “El ambiente en el grupo está muy bien. Contamos con grandes seres humanos. Estamos motivados para estas dos fechas que son decisivas para nosotros. La idea es mantener la armonía y la unión del grupo. Tenemos la ventaja de que el primer partido será de local. Todos los jugadores quieren aportar y si nos mantenemos unidos vamos a dar ese primer paso que es necesario”.

Le puede interesar: Catar 2022: la misión imposible de la selección de Colombia

De igual forma, Luis Sinisterra habló sobre el rival de este jueves y aseguró que: “Bolivia vendrá a hacer un repliegue. Tenemos que mover el balón rápido, de lado a lado. Sabemos que vienen de la altura. Hay que aprovechar los primeros minutos que sabemos que le van a costar por el calor de Barranquilla. La idea es anotar lo más pronto posible. Hay que dar un poco más de lo que tenemos. El talento está, las condiciones las tenemos, pero desde el primer minuto tenemos que salir a ahogar al rival, que no se sientan cómodos en nuestra casa”.

Le recomendamos: Colombia vs. Bolivia: hora, fecha y dónde ver el partido de eliminatorias

La pregunta sigue siendo la preparación de los delanteros para anotar, pues el mayor problema del combinado nacional es la ausencia de gol luego de siete partidos sin marcarle a sus rivales. Ante esto, el delantero dijo: “Las cosas se han hecho bien. Ha faltado tener la tranquilidad para marcar, pero tengo la fe de que en estos dos partidos tendremos la paciencia necesaria para anotar. Hay que esperar y meterle presión a los otros rivales”.