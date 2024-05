Miguel Ángel Borja: la gran sorpresa de la Colombia de Lorenzo para la Copa América

Miguel Ángel Borja ha jugado también en Cortuluá, Atlético Nacional, Palmeiras y la selección Colombia. Foto: Getty Images

Este jueves, tras una larga espera, por fin se conocieron los nombres con los que Colombia afrontará la Copa América de Estados Unidos, que empieza el 20 de junio y en la que la selección nacional se medirá, en la fase de grupos, con Brasil, Paraguay y Costa Rica.

En la lista de convocados por Néstor Lorenzo, hubo pocas sorpresas. El argentino, algo que lo ha caracterizado en todo su proceso, se decantó por sus hombres de confianza y entregó una lista de 28 jugadores, de la cual, antes del torneo, serán descartados dos.

En realidad, solo dos nombres llamaron la atención, pues no venían siendo habituales en los llamados del argentino: Miguel Ángel Borja y Sebastián Gómez.

Las sorpresas de Néstor Lorenzo para la Copa América

Por un lado, Sebastián Gómez, volante que en su momento descolló en Atlético Nacional, fue un nombre inesperado en la convocatoria.

El antioqueño, actualmente en el Coritiba de Brasil, llega a ganarse un puesto en una zona en la que Lorenzo tiene bien definidos a los jugadores de su preferencia: Kevin Castaño, Jefferson Lerma, Matheus Uribe y Richard Ríos.

No obstante, si el estratega llamó a Gómez en la lista de 28 jugadores, es porque seguramente querrá verlo entrenar con el resto y, antes de la Copa, decidirá si se ganó o no su lugar entre los 26 de la nómina oficial.

Por el otro lado, sin duda, Miguel Ángel Borja fue la otra gran sorpresa. No porque no se lo merezca, el delantero vive un momento realmente brillante en Argentina donde es figura indiscutida de River Plate, pero sí porque en anteriores llamados Lorenzo no le había dado lugar al goleador.

La delantera, una de las zonas que más genera dudas en el onceno del argentino, gana un buen refuerzo de cara a la Copa América, un jugador, además, con experiencia en el seleccionado nacional y que vive uno de los mejores momentos de su carrera.

Estos son los convocados de Néstor Lorenzo para la Copa América

Arqueros:

Camilo Vargas

David Ospina

Álvaro Montero

Defensas:

Daniel Muñoz

Santiago Arias

Yerson Mosquera

Carlos Cuesta

Jhon Lucumí

Yerry Mina

Dávinson Sánchez

Deiver Machado

Johan Mojica

Mediocampistas:

Kevin Castaño

Sebastián Gómez

Jefferson Lerma

Matheus Uribe

Richard Ríos

Jorge Carrascal

James Rodríguez

Juan Fernando Quintero

Yaser Asprilla

Atacantes

Jhon Arias

Luis Sinisterra

Jhon Jader Durán

Miguel Ángel Borja

Luis Díaz

Rafael Santos Borré

Jhon Córdoba

