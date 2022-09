Mirar a los ojos: la revolución de Pékerman

José Néstor Pékerman en un partido de las Eliminatorias Sudamericanas camino al Mundial de Brasil 2014. Foto: Carlos Rosas - Óscar Pérez

“Good afternoon, can I have a bottle of champagne? Please”, fue la llamada que recibieron desde el lobby de una lujosa suite en un apartamento con vista al mar de Miami en enero de 2012, días después de la celebración de Año Nuevo. Tocaba seguir festejando: el anuncio venía en camino.

Un camarero paisa fue el que subió y tocó la puerta para servir la champaña. Adentro estaban Luis Bedoya, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol; Ramón Jesurún, cabeza de la Dimayor; el empresario Robert Sabat y ellos dos: José Pékerman y a su lado, con sus gafas oscuras y melena larga, su representante, Pascual Lezcano. Mientras llenaba las copas, el mesero solo reconoció al entrenador argentino, según reseña el libro Colombia es Mundial (Planeta), de Javier Hernández Bonnet.