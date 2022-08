Mundial femenino sub-20: Colombia vs. Alemania, hora y dónde ver el partido

Gabriela Rodríguez y Gisella Robledo, dos de las delanteras de la selección sub 20 de Colombia. Foto: Conmebol

La selección femenina de Colombia sub-20 empieza su camino en el Mundial de la categoría que se hará en Costa Rica, cuando, este miércoles 10 de agosto, se mida con Alemania.

No será un encuentro sencillo para las colombianas, que encararán el duelo, a priori, más complejo que tendrán en el grupo, que también comparten con Nueva Zelanda y México.

📸 🔜🇩🇪



𝐋𝐢𝐬𝐭𝐚𝐬 𝐩𝐚𝐫𝐚 𝐝𝐞𝐛𝐮𝐭𝐚𝐫



Con la mejor actitud para nuestro primer partido en la Copa Mundial de la FIFA Femenina Sub 20

Sin embargo, el entrenador Carlos Paniagua confía en el talento de su nómina, que tiene jugadoras de renombre en el ámbito nacional como Linda Caicedo (mejor jugadora de la última Copa América), Gisella Robledo o Natalia Giraldo.

¿A qué hora juega la selección femenina de Colombia?

El partido entre Colombia y Alemania, por la primera fecha del grupo b, será el encargado de abrir el torneo. El juego empezará a partir de las 12:00 p.m. (hora colombiana) y se podrá ver en directo en la señal principal de Caracol Televisión, en la señal HD2 y en la web del Gol Caracol.

¡Mañana es nuestro debut!



🆚 🇩🇪

🗓 Miércoles 10 de agosto

🕠 12:00 p.m. (Hora COL)

🏆 Copa Mundial Femenina de la FIFA Sub 20

🏟 Alejandro Morera Soto, Alajuela

🆚 🇩🇪
🗓 Miércoles 10 de agosto
🕠 12:00 p.m. (Hora COL)
🏆 Copa Mundial Femenina de la FIFA Sub 20
🏟 Alejandro Morera Soto, Alajuela
📺 @GolCaracol HD2

La primera fecha la cerrarán los duelos de Nueva Zelanda vs. México (3:00 p.m.), España vs. Brasil (6:00 p.m.) y el local Costa Rica vs. Australia (9:00 p.m.).

