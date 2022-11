“Necesitamos que apoyen los procesos del fútbol femenino”: Linda Caicedo

Linda Caicedo, capitana de la selección, fue una de las figuras más destacadas en el Mundial. La caleña de 17 años se llevó el Botín de Bronce y el trofeo de plata a la segunda mejor jugadora. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Bogotá recibió por todo lo alto a la selección femenina de Colombia sub-17, que llegó al país después de lograr el subcampeonato en el Mundial de la categoría el pasado fin de semana en la India.

El Movistar Arena fue el epicentro en el que se celebró la gesta de las futbolistas, que en la mañana se reunieron con el presidente Gustavo Petro.

“Son alegría en medio de la crisis que se viene anunciando”: Petro a las sub 17. https://t.co/8Jgip77hTk pic.twitter.com/TXUyPW65ja — El Espectador Deportes (@DeportesEE) November 2, 2022

Linda Caicedo, capitana y principal figura de la selección en el campeonato, fue una de las jugadoras que se llevó los principales reflectores. La actual jugadora de Deportivo Cali habló en rueda de prensa y pidió más apoyo para los procesos del fútbol femenino.

“Lo más importante de los procesos es crear. Yo crecí con hombres y fue un proceso hermoso que me ayudó en mi juego. El futbol femenino y las mujeres tienen condiciones inigualables, pero necesitamos que apoyen el proceso. Es de estar ahí y de día a día fomentar esa pasión, es de creer en el proceso y apoyarnos siempre”, dijo.

Y agregó: “la clave es mantenerse para que todos estemos reunidos, no siempre serán momentos de gloria. No conseguimos la gloria, pero marcamos historia, el que estén acá apoyándonos es importante. El fútbol femenino no está solo para un momento, sino para generar un proceso que da esa constancia, el poder mantenernos”.

La vallecaucana, que venía de ser la mejor jugadora de la Copa América de mayores, fue reconocida como la segunda mejor jugadora del Mundial. Para Caicedo fue un galardón sin mayor importancia. “En muchos grupos se ve ego, pero este grupo es algo completamente diferente. Es algo bonito que me llevo, si mi compañera gana algo yo me alegro, este grupo que estuvo en la India fue impresionante, espero que este proceso siga porque ahora viene la Sub 20″.

Sobre la final perdida con España, la capitana aseguró: “Dolió perder la final. En el camerino, quien tomó la vocería fue Gabi porque yo estaba muy tocada. Queríamos traer la Copa, pero la caprichosa quiso irse para España y no para Colombia”.

¿Linda Caicedo se va a jugar a Europa?

La figura de Linda Caicedo ha empezado a tomar relevancia en el plano internacional. De hecho, desde hace varios meses se especula con su salida hacia Europa.

Pues este miércoles, la delantera admitió que esa es una de sus prioridades. “Espero tener unos días en casa, recuperarme y disfrutar de mi familia. Tengo el sueño de ir al exterior, espero el otro año se me dé. Aún no tengo un equipo claro, la idea es seguir creciendo como futbolista y como persona en un club que permita disfrutar y ser feliz”.

