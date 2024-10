Néstor Lorenzo denunció espionaje en la concentración de Colombia en Bolivia

El entrenador argentino de Colombia, Néstor Lorenzo (izq.), habla junto al defensa Jhon Lucumi durante una conferencia de prensa en Cochabamba, Bolivia, el 9 de octubre de 2024, en vísperas de su partido de clasificación para la Copa Mundial de la FIFA 2026 contra Bolivia. Foto: AFP - FERNANDO CARTAGENA

El técnico de la selección de Colombia, el argentino Néstor Lorenzo, denunció este miércoles en rueda de prensa el ambiente hostil que ha enfrentado la Tricolor en la previa del partido contra Bolivia por la novena fecha de las Eliminatorias al Mundial 2026.

Lorenzo expresó su malestar, destacando entre sus denuncias el espionaje que sufrió la selección durante su concentración en Cochabamba, ciudad donde el equipo se preparó para el encuentro. “Es lamentable que te manden a espiar, no sé de dónde salió o quién era, pero lo identificamos. Tenemos fotos y por ahí hacemos la denuncia del caso. Por supuesto que uno quiere entrenar con la discreción que se merece y con la intimidad que se merece. Fue una ruptura a la intimidad del plantel”, aseguró.

Esta denuncia se relaciona con otros episodios extraños que ha enfrentado la selección de Colombia desde su llegada a Bolivia. Por ejemplo, el técnico boliviano, Óscar Villegas, criticó la preparación de la Tricolor en Cochabamba, señalando que no sería eficaz para aclimatarse a la altitud. Además, la Tricolor fue alertada sobre la posibilidad de que la selección local infle los balones en exceso, lo que podría dificultar el control durante el partido. De igual manera, el preparador físico de la selección tuvo problemas al ingresar al país.

“Son circunstancias aisladas. Estamos felices en Cochabamba. El pueblo nos ha recibido muy bien, agradecemos por eso. Luego hay gente que quiere ganar a cualquier costo y hace cosas indebidas. El preparador físico tuvo que venir dos veces a Bolivia porque la primera vez que había acordado todo, le cambiaron toda la logística. Así que eso muestra que de entrada quisieron complicar todo. Pero pensamos en el partido. En la cancha haremos lo suficiente para sacar adelante el resultado”, respondió Lorenzo ante lo sucedido.

¿Cómo hacerle frente a la altura?

El defensa Jhon Lucumí también estuvo presente en la rueda de prensa y manifestó que la Tricolor ha estado adelantando trabajos para combatir el desafío climático. “Hemos venido trabajando y estamos ordenados al 100%. Estamos tratando de suplir los ataques de Bolivia con orden táctico y nuestras capacidades. Queremos tener la pelota. Nos hemos acoplado de la mejor manera. Los once que el profe elija, deben estar muy concentrados para sacar un gran resultado”: Lucumí.

“La pelota tiene un vuelo diferente. Al momento de picar la pelota no es de la misma forma de otros lugares. Venimos trabajando en eso y afianzando esa sensibilidad para tener balones claros”, agregó el defensor de Bologna de Italia.

Lorenzo también se refirió al tema y aseguró que Colombia tiene la mentalidad puesta en el objetivo de conseguir tres puntos. “Queremos salir a ser protagonistas. El plan de juego varía en cada partido. Colombia vine a jugar y a ganar. Es un partido con circunstancias especiales. La parte física es importante, en cuanto al vuelo de la pelota, a las circunstancias de la altura y todo eso lo hemos tratado de ir adaptando en esta semana de trabajo. Estamos confiados y trabajando en la parte médica y física para hacerle frente a ese ahogo”.

“Sí, estamos preparados. Ayer lo dije, no hay recetas mágicas. Se ha venido sobre la hora al Hernando Siles, con Colombia y Argentina, y nos fue bien. Otros vinieron y les fue bien, otros vinieron y les fue mal. Siempre se mide la decisión a partir del resultado, estamos haciendo todo lo posible para que salga de la mejor manera”, enfatizó Lorenzo.

“Va a ser un partido intenso. Bolivia es un equipo joven que nos va a querer imponer el ritmo. El desafío está en manejar el ritmo del partido y atenuar esa diferencia física”, señaló el argentino.

Sobre el rendimiento de James Rodríguez para estar 90 minutos en El Alto, Néstor Lorenzo no dio muchos detalles. “James está bien. Ha ganado mucho en entrenamiento en Rayo Vallecano y ha jugado bastantes minutos. No sé con el correr del partido, en esa circunstancia especial. No sé de ninguno. Cómo va a rendir o reaccionar a medida que vaya pasando el partido”, dijo.

“De Bolivia me preocupa todo. En la última fecha de eliminatoria ganaron todos los puntos. Han sabido jugar en El Alto y sus partidos contra Venezuela y Chile. Es un equipo que merece el mayor de los respetos”, aseguró Lorenzo.

El partido será este jueves, 8 de octubre de 2024, a las 3:00 p.m., en la ciudad de El Alto, por la jornada 9 de las Eliminatorias Sudamericanas. El compromiso será transmitido por Gol Caracol.

Tras ocho jornadas, Colombia ocupa la segunda casilla de las eliminatorias con 16 puntos y Bolivia el octavo con nueve.

Bolivianos y colombianos se enfrentaron siete veces en Bolivia. La Verde ganó un partido y los colombianos dos. Los restantes fueron empates.

