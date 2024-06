Néstor Lorenzo: “A la gente solo puedo decirle que disfrute, estamos ilusionados”

Néstor Lorenzo, seleccionador de Colombia, en el partido ante Costa Rica en la Copa América 2024. Foto: Getty Images via AFP - OMAR VEGA

La selección de Colombia sigue brillando en la Copa América 2024 y continua manteniendo viva la ilusión de millones de colombianos con un posible título continental. Este viernes, tras una victoria 3-0 sobre Costa Rica en la segunda fecha de la fase de grupos, los dirigidos por Néstor Lorenzo lograron avanzar a los cuartos de final del torneo.

Con anotaciones de Luis Díaz, Dávinson Sánchez y Jhon Córdoba, la selección puede dormir tranquila no solo por haber tenido una buena presentación, sino también porque ha demostrado que el llamado “proceso Lorenzo” es una realidad.

“Cada partido es distinto, siempre lo digo. Hoy encontramos el partido desde el control, desde la posesión y eso nos ayudó a no sufrir. Contra Paraguay tuvimos algunos ratos en los que compartimos el dominio. Sabía que era un partido difícil, pero que si lo controlábamos, desde el posicionamiento y la tenencia del balón, lo íbamos a abrir en algún momento”, dijo Lorenzo en la rueda de prensa tras el partido.

“Vamos bien. Tenemos jugadores que juegan bien, tienen buenas características y de pronto uno busca el contexto o la sociedad en la cancha. Siempre nos adaptamos a las características del rival. De pronto hay algunos que nos van a complicar más y otros menos. Y bueno, hoy fue un partido que lo encontramos y lo dominamos de principio a fin”.

La rotación del equipo y la emoción del hincha

Ya con su pase asegurado, el equipo de Lorenzo deberá enfrentar a Brasil por la última fecha de la fase de grupos de la Copa América 2024. Probablemente, el argentino use una nómina alternativa para darle descanso a los que han venido siendo titulares en los primeros dos juegos.

“Vamos a ver mañana cómo terminan todos, cómo se van recuperando. Jugar cada tres, cuatro días no es fácil. Ustedes vieron las temperaturas, vieron, o sea, no la solo del partido, sino de los entrenamientos. Hay que cuidar mucho la hidratación y la recuperación. Por supuesto que nos gustaría jugar un gran partido contra Brasil también, así que no, no vamos a descuidarlo. Gracias a Dios tenemos muchos jugadores y todo el plantel está bastante parejo en rendimiento y podemos armar un buen equipo para hacer el mejor partido posible”.

Sobre las jugadas a balón parado, una de las claves de la selección, el argentino dijo: “Se trabaja siempre. No sé qué porcentaje de tiempo. Entrenamos en los microciclos cortos, dedicamos parte de dos sesiones de entrenamiento. Siempre nos quedamos un rato a practicar. A veces sale y a veces no. Es muy importante el que patea y James es uno de los mejores centradores del mundo”.

Sobre James, precisamente, el entrenador dio varios elogios: “A James lo conozco desde chico y sé que lo que dependía de su actuación para la selección era su compromiso. Sé el amor que tiene por estos colores. Por eso me dolió cuando lo criticaban tanto, por eso confié en él. Su compromiso es supremo. En cuanto a la edad, de los 22 a los 32, de pronto ahora corre menos y piensa más, eso lo ayuda también. Tiene une equipo que lo rodea bien, que le da alternativas a su juego”.

Finalmente, sobre la emoción de los hinchas, que están ilusionados con la posibilidad del triunfo y con llevarse el trofeo, Néstor Lorenzo defendió a los fanáticos: “En cuanto al triunfalismo, no se pueden dar consejos a la emoción de la gente. Nosotros también nos ilusionamos y qué le voy a decir a la gente… que disfruten”.

