Néstor Lorenzo reaccionó a la clasificación de Colombia: “Debimos ganar con más diferencia”

Colombia aseguró su clasificación a los dieciseisavos del Mundial 2026 tras vencer 1-0 a República Democrática del Congo. Foto: EFE - Francisco Guasco

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La selección de Colombia cumplió con su primer gran objetivo en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. La victoria por 1-0 sobre República Democrática del Congo, conseguida gracias a un gol de Daniel Muñoz en el segundo tiempo, le permitió al equipo de Néstor Lorenzo asegurar de manera anticipada su clasificación a los dieciseisavos de final del torneo.

Aunque el resultado fue ajustado, el desarrollo del partido mostró una superioridad colombiana que se reflejó en la posesión, las oportunidades creadas y el control del juego durante gran parte de los 90 minutos. Por eso, una vez finalizado el encuentro en Guadalajara, el técnico argentino destacó el rendimiento de sus dirigidos y consideró que la diferencia en el marcador pudo haber sido mucho mayor.

“Hicieron un partidazo”

Lorenzo aprovechó para felicitar a sus jugadores por el esfuerzo realizado ante una selección africana que apostó por resistir y esperar alguna oportunidad para sorprender.

“Hicieron un partidazo los muchachos, les agradezco el esfuerzo. Se mataron y siguieron el plan. Debimos ganar con más diferencia, pero los partidos son así. Fuimos justos ganadores”, afirmó el entrenador de la Tricolor.

Las palabras del seleccionador estuvieron respaldadas por lo ocurrido en el terreno de juego. Colombia dominó ampliamente la primera mitad, generó múltiples ocasiones de gol y llegó a registrar 14 remates, seis de ellos a puerta. Incluso, Daniel Muñoz había conseguido marcar en los primeros minutos del compromiso, aunque la anotación fue anulada por fuera de lugar.

En la segunda parte, Luis Díaz también estuvo cerca de ampliar la ventaja y llegó a celebrar en dos oportunidades, pero ambas acciones fueron invalidadas por decisiones arbitrales.

Elogios para el mediocampo colombiano

Uno de los aspectos que más valoró Lorenzo fue el trabajo realizado por sus volantes, fundamentales para mantener el control del partido y encontrar espacios frente a un rival que se agrupó en defensa durante buena parte del encuentro.

“Con estos equipos tenés que encontrar espacios entre líneas. Teníamos que tener posesión con seguridad y jugaron un partidazo Arias, Lerma, Puerta, todo el mediocampo, hasta James”, explicó.

La selección colombiana logró imponer condiciones gracias a esa circulación constante del balón y a una posesión que alcanzó el 66 % durante el primer tiempo.

Lorenzo también destacó el trabajo defensivo

Aunque Colombia fue ampliamente superior en ataque, el entrenador también resaltó la labor de los futbolistas encargados de sostener el equilibrio defensivo cuando el equipo se lanza al frente.

“Son los que quedan expuestos cuando el equipo juega tan arriba con los laterales adelantados. Lerma y los dos centrales hicieron un trabajo espectacular”, señaló.

Colombia ya piensa en Portugal

Con dos victorias en dos presentaciones, la selección Colombia lidera el Grupo K con seis puntos y ya tiene asegurado un lugar en los dieciseisavos de final. El equipo de Néstor Lorenzo no solo cumplió el primer objetivo en el Mundial 2026, sino que además ratificó las buenas sensaciones que había dejado en su debut.

Ahora, con la clasificación en el bolsillo, la Tricolor afrontará la última jornada de la fase de grupos con la posibilidad de consolidar su liderato y seguir construyendo confianza de cara a los cruces eliminatorios, donde comenzará el verdadero desafío por mantenerse en carrera en la Copa del Mundo.

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