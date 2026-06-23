Colombia vs. RD Congo: siga el minuto a minuto en vivo del partido de la selección

Colombia busca dar un paso clave hacia la clasificación contra un país africano que llega con buen ánimo tras una destacada actuación en la primera fecha. Foto: EFE - José Méndez

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La selección de Colombia vuelve a escena en el Mundial de 2026 con un desafío nuevo que volverá a medir realmente sus aspiraciones en el torneo. Tras superar a Uzbekistán en el debut, el equipo dirigido por Néstor Lorenzo se prepara para enfrentar a una República Democrática del Congo que llega impulsada por una de las sorpresas más llamativas de la primera fecha. La expectativa crece alrededor de una Tricolor que sabe que está ante una oportunidad importante para dar un paso firme hacia la siguiente ronda.

El triunfo por 3-1 en el estadio Azteca dejó sensaciones positivas, especialmente por la capacidad del equipo para responder en momentos de presión. Sin embargo, también expuso aspectos que deberán corregirse. Colombia encontró soluciones gracias al talento de figuras como Luis Díaz, Daniel Muñoz, Juan Camilo Hernández y Jaminton Campaz, pero también atravesó pasajes de sufrimiento que sirven como advertencia antes de un compromiso que exigirá máxima concentración durante los 90 minutos.

Enfrente estará una selección congoleña que llega fortalecida tras rescatar un empate frente a Portugal. Los africanos, de regreso a una Copa del Mundo después de más de medio siglo, demostraron personalidad para reaccionar ante un rival que se había adelantado en el marcador. Para Colombia, una victoria podría significar la clasificación anticipada a los dieciseisavos de final e incluso abrir la puerta para asegurar el liderato del Grupo K, dependiendo de lo que ocurra en el otro encuentro de la zona.

Siga el minuto a minuto de Colombia vs. República Democrática del Congo, en vivo

Fecha : martes 23 de junio de 2026

Lugar : estadio Akron de Guadalajara, Jalisco, en México

Hora : 9:00 p.m.

Canal: Gol Caracol, Ditu, RCN, App RCN, Disney+, DSports, DGO y Paramount+

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