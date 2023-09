“No vamos a celebrar un empate; hay futuro, pero no fue un buen partido”: Néstor Lorenzo

Néstor Lorenzo en Chile, en medio del partido de la selección de Colombia por las eliminatorias. Foto: EFE - Mauricio Dueñas Castañeda

Colombia sacó un empate valioso en Chile (0-0) y cerró las dos primeras fechas de la eliminatoria con cuatro puntos que la dejan en los primeros puestos de la tabla rumbo al Mundial de 2026.

El cuadro que dirige Néstor Lorenzo extendió a 10 la racha de partidos sin perder desde que llegó el entrenador argentino y ya piensa en la doble fecha de octubre, cuando enfrentará a Ecuador y Uruguay.

Tras el partido de este martes, valioso, sobre todo, pensando en la victoria del jueves contra Venezuela en Barranquilla por 1-0, el estratega de la selección de Colombia habló en rueda de prensa.

¿Qué dijo Néstor Lorenzo sobre el partido de eliminatorias contra Chile?

Sobre el rendimiento del equipo, Néstor Lorenzo fue crítico. Mejor en la segunda parte que en la primera, estas fueron las conclusiones del argentino: “En el primer tiempo nos costó mucho el partido por la cancha. Es verdad que fue para los dos, pero no fue fácil controlar la pelota. En el segundo tiempo nos paramos mejor y logramos adueñarnos del balón. Nos faltó la puntada final”.

“Tranquilo estoy por el trabajo y porque veo futuro. No por el partido de hoy ni por el resultado. No vamos a festejar un empate. Más allá de que el segundo tiempo fue bueno y tenía la sensación de que lo terminábamos ganando, el partido no nos puede dejar contentos”, explicó el entrenador.

Ha sido una dinámica de la era Lorenzo que el equipo: se juega mal en los primeros tiempos y se mejora en el complemento.

Al respecto, el argentino dijo: “Me preocupa, pero hay distintos escenarios. El partido de hoy no fue igual el de Barranquilla. Ese día sabíamos que se iba a complicar. Nosotros siempre fuimos a buscar y tuvimos toda la intención de ganar el partido. El marcador fue muy estrecho para lo que se vio en el campo. No estuve de acuerdo con que no tuvimos una buena primera parte. Este partido con Chile fue distinto. Había jugadores de jerarquía y ellos buscaron el partido. Nos costó manejar el balón en la mitad de la cancha. La cancha favoreció al rival, no somos un equipo que juegue al pelotazo. Y cuando pudimos poner el balón al pie, jugamos un buen partido. Eso pasó en la segunda mitad”.

Sobre el partido de Chile aseguró: “No me sorprendió. Sabíamos que iban a jugarse todo. Hicieron un esfuerzo enorme como nosotros. Sabíamos que teníamos que pasar esos momentos de zozobra. Me preocupa no poder tres o cuatro pases seguidos. Quedé más tranquilo en el segundo tiempo porque mejoramos eso”.

Además, el entrenador habló del futuro de la eliminatoria. Estos fueron apenas los primeros pasos del combinado nacional: “Esta vez tuvimos muchos debutantes y son normales los nervios. La presión es muy grande”.

“Es el primer paso. Somos optimistas porque hay futuro, el grupo está fuerte. Sabemos que vienen distintos momentos en el proceso. El fútbol te puede traer cualquier sorpresa. Dependemos de la actualidad de los jugadores. Esto es muy dinámico. Tanto que nunca se puede estar conforme y hay que mirar hacia adelante”, aseguró.

