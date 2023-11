“Ojalá sea la primera victoria de Colombia ante Brasil”: Néstor Lorenzo

Néstor Lorenzo durante la rueda de prensa que ofreció este miércoles en Barranquilla. Foto: EFE - Mauricio Duenas Castaneda

La selección de Colombia, dirigida por Néstor Lorenzo, enfrenta este jueves en Barranquilla a su par de Brasil con la ilusión de vencerla por primera vez en eliminatorias. El estratega de la tricolor conversó con la prensa en la previa de dicho compromiso y se siente optimista.

“Siempre hay una primera vez para ganar y es un buen momento para hacerlo. Tenemos mucha fe y ojalá sea la primera victoria de Colombia ante Brasil”, comentó Lorenzo. El argentino define detalles, entre ellos, quién estará por la banda derecha en lugar de Jhon Arias, sancionado por acumulación de tarjetas.

“Jhon es un jugador que nos da una versatilidad en distintos sectores del campo, que no cualquiera lo puede hacer, pero no nos podemos lamentar y hay que mirar para adelante”, aseguró el D.T. de la selección, quien no adelantó el nombre del jugador que irá en lugar del extremo chocoano.

También le preguntaron por la baja presencia de futbolistas de la Liga BetPlay en la convocatoria. Lorenzo comentó que esa es la tendencia en las nóminas de la región y que en la doble fecha de amistoso que tiene la tricolor agendada para diciembre los futbolistas del medio local tendrán la oportunidad de jugar.

La liberación del padre de Luis Díaz también estuvo entre los temas por los que el estratega de la tricolor fue consultado. “El sufrimiento estuvo, el desgaste psicológico estuvo, lo vivimos desde el grupo apoyando a Lucho y eso demostró que somos una familia en la selección”, dijo al respecto.

Colombia ocupa la quinta casilla en la tabla de las eliminatorias sudamericanas con seis unidades, el fruto de una victoria y tres empates. Pese a no contar con Jhon Arias, sí tendrá a dos de sus principales referentes como Lucho y James Rodríguez.

Lorenzo confirmó que James, quien había sufrido una molestia en los últimos días, ha evolucionado de manera satisfactoria y que no descarta que juegue junto a Jorge Carrascal desde el arranque. “Los buenos jugadores siempre pueden jugar juntos”.

