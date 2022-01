Palabras de capitanes: Falcao y Ospina hablaron antes del duelo ante Argentina

Falcao (der.), tras la derrota de Colombia ante Perú. Foto: Agencia EFE

Este martes Colombia enfrentará a Argentina en un duelo clave si se quiere seguir soñando con la clasificación al Mundial de Catar 2022. Hoy, Radamel Falcao García y David Ospina, capitanes del combinado nacional, hablaron en la previa de ese crucial compromiso.

“Ya cambiamos la mentalidad, pasamos la página y estamos listos para la final del martes ante Argentina. No poder ayudar al equipo con goles no es una buen sensación para nosotros. Lo más importante es que estamos creando las situaciones. Argentina es una gran selección que propone, nos va a generar espacios de cara al arco rival, debemos estar preparados para definir. La primera que entre el arco se nos va a abrir”, dijo Falcao.

“Sabemos que las probabilidades están en nuestra contra, pero queremos desafiar esas posibilidades, al interior del grupo queremos creer que podemos darle la vuelta a la situación, no queremos escuchar los comentarios negativos. No podemos prometerle a la gente algo que no sabemos si va a pasar, solo podemos prometer que vamos a luchar, queremos desafiar las posibilidades que tenemos en contra”, agregó el delantero colombiano.

El jugador del Rayo Vallecano concluyó: “Desde hace un tiempo para acá vivo venir a la selección como si cada partido fuera el último, la selección no te avisa, en un equipo firmas contrato y sabes que es el último. he analizado todas las posibilidades y una de ellas es que este sería mi último Mundial con la selección”.

Por su parte, el arquero David Ospina dijo: “En el partido se sintió la desilusión. La gente que nos acompaña puede reaccionar de esa manera cuando los resultados no son positivos. No estuvo bien que lanzaron cosas porque pudieron golpear a alguien. Los silbidos están bien, uno como jugador está dispuesto a eso cuando los resultados no se dan”.

“Después del juego fue difícil porque teníamos la aspiración de lograr el resultado que nos dejara cerca del gran objetivo. A esto se le hace un duelo de máximo un día y hay que recomponernos porque tenemos una final el martes y tenemos chances de conseguir la clasificación. Hay que pensar en lo que viene. Se corrigió en lo que se tenía que corregir... ¿El error mío?, son cosas del fútbol, que pasan, se trata de hacer las cosas bien. Se sale a la cancha para buscar el beneficio de la selección y no se nos dieron las cosas. Nos tocó perder el partido y estamos en esta situación, somos nosotros los que podemos sacar esto adelante”, aseveró el portero del Napoli.

“Todos somos responsables. Tratamos de hacer las cosas bien, los rivales se preparan para enfrentar a Colombia, hemos querido ir adelante para buscar los puntos, el profe prepara de la mejor manera los partidos para lograr los resultados. Tenemos que levantar, tenemos con qué afrontar estos tres partidos de la mejor manera”, concluyó Ospina.