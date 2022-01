¿Qué debe hacer Colombia para clasificar al mundial de Catar 2022?

Uruguay y Colombia están en la cuarta y quinta posición de la tabla de las eliminatorias a Catar 2022, respectivamente. Foto: Agencia EFE

Colombia está obligada a ganar. Si bien depende de sí misma, la presión del combinado nacional tras los resultados de esta nueva jornada de eliminatorias deja a la tricolor con la necesidad de llevarse los tres puntos frente a Perú este viernes.

Colombia tiene 17 puntos, los mismos que Perú. Ambos se jugarán una especie de final el día de hoy en Barranquilla. El que gane va a aferrarse en la pelea por un cupo directo a Catar. Si empatan, ambos conjuntos podrían comprometer su tiquete al mundial.

¿Qué debe hacer Colombia para ir a Catar? Sumar lo que más pueda. Suena obvio, pero en esta fecha se acabaron los ahorros, y la tricolor, al igual que sus escoltas, no tiene margen de error. Una derrota podría dejar a los dirigidos por Reinaldo Rueda por fuera del mundial.

A Colombia le faltan los partidos contra Perú, en condición de local; Argentina, en condición de visitante; Bolivia, de local y Venezuela de visitante. Salvo el compromiso contra la albiceleste, los rivales que le restan al combinado nacional son, en teoría, más sencillos para lo que queda de camino en las eliminatorias.

De ganar hoy contra Perú, Colombia haría 20 puntos y recuperaría la cuarta posición -Uruguay se la arrebató tras vencer en condición de visitante a Paraguay-. Argentina, su rival el próximo martes, le dio una mano al derrotar a Chile, que quedó con 16 unidades, en condición de visitante.

A priori, la tarea de Colombia de sumar contra Argentina en condición de visitante parece complicada. Sin embargo, los rivales tampoco tienen una tarea fácil. Salvo Uruguay, que recibe a una eliminada Venezuela, los otros partidos podrían definir quiénes siguen soñando y quienes se quedan definitivamente sin su cupo a Catar.

Chile visita a Bolivia en el siempre difícil reto de jugar en La Paz. Perú, por su parte, recibirá a Ecuador en un partido que podría definir el tiquete directo de los dirigidos por Gustavo Alfaro y dejar atrás a los incas.

Paraguay, que disminuyó sus posibilidades al perder con Uruguay, visitará a Brasil, que no ha perdido en estas eliminatorias.

La jornada número 17, que se jugará en marzo, será definitiva: Colombia recibirá a Bolivia en Barranquilla, en un partido que podría significar tres puntos cruciales para el combinado nacional y que la dejaría con 23 unidades en la tabla, muy cerca de la clasificación.

¿A qué rivales hay que seguir? A Uruguay, Perú y Chile. Los celestes, precisamente, recibirán en casa a Perú, otra final que se jugarán ambos equipos en sus aspiraciones al mundial. La Roja, por su parte, tendrá una dura prueba al visitar a Brasil.

En la última jornada de eliminatorias, Colombia se enfrentará a la Venezuela de José Néstor Pekerman, en un reencuentro no apto para nostálgicos. Y esta vez, de los tres rivales que acechan a la tricolor, dos jugarán otra final: Chile y Uruguay. La Roja recibirá a la celeste en el que quizá podría ser el partido que defina el último cupo a Catar o, al menos, al repechaje.

Por su parte, Perú recibirá en casa a Paraguay, en un partido que, dependiendo del camino previo, podría también ser crucial para definir los cupos de la Conmebol al mundial.

Ecuador vs. Argentina y Bolivia vs. Brasil serán los partidos restantes de esa última jornada de las eliminatorias a Catar 2022. Dos compromisos que, tal como todo apunta, no serán relevantes para definir a los clasificados.