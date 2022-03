Reinaldo Rueda: “Es una pena por el fútbol colombiano”

El entrenador de Colombia, Reinaldo Rueda (der.), durante el partido ante Venezuela. Foto: Rayner Peña

Colombia quedó este martes fuera del Mundial de Catar 2022 pese a vencer 1-0 a Venezuela en la última jornada de la clasificatoria sudamericana, con gol de penal de James Rodríguez.

“Todas las selecciones tuvieron cambios por diferentes factores. Siempre se busca colocar el mejor once en la cancha”, dijo el entrenador colombiano Reinaldo Rueda.

“El otro resultado no nos acompañó. Creo que no lograr la meta es una pena por el fútbol colombiano. Es una frustración muy fuerte. Se sumó, pero no se dio el gran resultado”, agregó.

“Siempre quisimos buscar refrescar por lo que había hecho los otros jugadores (…) Creo que está muy claro que nuestro contrato estaba sujeto a la clasificación al Mundial, es una evaluación que tendrán que hacer los directivos, del trabajo que hemos realizado”, concluyó el técnico caleño.