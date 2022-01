Reinaldo Rueda: “No nos engañamos, sabemos que se nos complicó la clasificación”

Reinaldo Rueda durante el partido entre Colombia y Perú en las eliminatorias. Foto: Agencia EFE

Mucho más autocrítico que de costumbre, Reinaldo Rueda habló este lunes con los medios de comunicación en la previa del partido que la selección de Colombia jugará contra Argentina el próximo martes en Córdoba.

El entrenador no se escondió ni sacó excusas. Fue claro: la clasificación de Colombia al Mundial de Catar 2022 está complicada. “No queremos autoengañarnos”, fue la frase más repetida del vallecaucano, que explicó que la derrota contra Perú del viernes dejó muy dolido al equipo.

Mire: Lo mejor de la selección de Colombia está en El Espectador

Sin embargo, Rueda se mostró confiado y esperanzado en que la selección logrará su objetivo de llegar al mundial y, a través del respaldo a sus jugadores, dejó en claro que contra Argentina el objetivo será sumar puntos, empatando o ganando, no se contempla la derrota.

¿Cómo los afectó el resultado negativo contra Perú?

Nos golpeó bastante. La ilusión era aferrarnos a la posición que teníamos. Para eso habíamos entrenado, pero así es el fútbol. Hemos trabajado la parte mental para aceptar la derrota y para asumir los errores. Hemos intentado limpiar la cabeza y entre todos hemos buscado apoyo para encontrar nuestro valor. Somos concientes de nuestra responsabilidad con la historia del fútbol colombiano. Queremos recobrar la confianza sin autoengaños: sabemos que se nos complicó la clasificación, pero queremos intentarlo hasta que las chances sigan ahí.

¿Qué corrigió del duelo de Perú para ir contra Argentina?

El tiempo para preparar variantes es muy corto. Hicimos un trabajo táctico para mejorar las falencias. El equipo el viernes jugó bien. Llegamos 11 veces, tres de ellas con muchísma claridad. Fallamos al final por el afán y la presión de convertir. Estamos trabajando en eso. Ayer miramos dos posibles variantes para oxigenar al equipo y estamos esperando la evolución física de algunos jugadores.

¿Han observado a Argentina?

Hemos observado su trabajo desde hace mucho tiempo. Ellos solo han cambiado su esquema contra Brasil. Colombia se aferrará a su idea de juego, a lo que ha venido haciendo. No solo cuidaremos la solidéz del equipo, también esperamos tener más eficacia. Mantendremos nuestro sistema y escogeremos los mejores hombres que lo puedan interpretar.

¿Es difícil jugar contra Argentina en estas circunstancias?

Enfrentar a Argentina siempre es un reto de alta intensidad. Siempre nos obliga a hacer un gran trabajo. Sabemos que tendremos en frente a una Argentina muy dificil, que tendrá jugadores nuevos que se quieren mostrar y que buscarán un espacio en el equipo que irá al mundial. Por eso, será importante lo que hagamos y lo que tenemos que mejorar. Es la mejor oportunidad para dar el golpe de autoridad que necesitamos para llegar a la meta.

¿Cuál fue el error del equipo el viernes?

Habia mucha ansiedad. Teníamos presión de jugar en nuestra plaza. Y eso nos llevo a precipitarnos y a no anotar. Reconocemos los errores y nuestra falta de comunicación. Sabíamos que Perú nos iba a atacar de contragolpe y estamos conscientes de los errores que se cometieron. Hoy trabajamos en ellos. Si no ganamos mañana, el empate será importante para sumar y seguir con vida.

¿Cómo hace para mantener su estabilidad emocional en medio de la situación?

Han sido horas muy difíciles. Ver cómo la ilusión y la motivación de nuestro trabajo se complica, es difícil. El grupo tiene la ilusión de cumplir los desafíos que nos hemos planteado, con hombres que jugarían su tercer, segundo o primer mundial. La idea es, entre todos, ayudarnos. Ese es el objetivo. Por eso, ha sido un golpe duro desde lo psicológico. Todos tenemos nuestras creencias y entre todos nos apoyamos. Hemos hablado de nuestras virtudes y de lo que necesitamos de cada uno. El análisis sensato es asumir responsabilidades. Eso nos da el enfoque para resarcirnos. Esa es la idea para poder revertir la situación, sin confiarnos.

¿Qué opina de la campaña #YoMeMonto?

Como siempre Juan Fernando Quintero ha mostrado toda su pasión por la selección. Él ha vivido todo el proceso de inferiores y conoce a todos sus compañeros. Es lo que pasa con todos los que han estado involucrados con el equipo. Todos queremos sacar esto para adelante. No podemos declinar y tenemos que confiar. No nos engañamos, sabemos que estámos en una situación dificil, pero estamos confiados en sumar los puntos que nos mantengan con vida en las eliminatorias.

Le puede interesar: #YoMeMonto: La campaña para animar a Colombia antes del partido con Argentina

¿Qué le diría a los aficionados?

Las palabras no valen, valen los hechos. Solo se soluciona la situación con fútbol, en la cancha y con goles. Todo lo que hemos hecho no sirve si no damos los resultados. Lo único que podemos decir lo tenemos que decir con buenos resultados y en la cancha.

¿Qué opina de la tensión entre la afición y algunos jugadores?

La confianza por la calidad humana de los jugadores, más allá de lo que digan por fuera por lo que genera un mal resultado, no puede comprometer la parte moral de los muchachos del equipo. Ellos tienen su responsabilidad. Lo vamos a lograr, ellos están comprometidos. Tenemos el compromiso de que las cosas fluyan en la cancha.

¿Qué esperar del equipo para el martes?

La exigencia es de todos. El viernes se nos complicó el partido. Y eso se soluciona en la cancha. Repito: solo podemos recuperarnos en la cancha. La presión nos la generamos nosotros mismos. No tuvimos certeza ni fuimos finos para concretar las oportunidades de gol. Intentamos jugar bien. Tal vez, no bonito, pero sí siendo proactivos y ordenados. Estamos en una mala racha, pero esperamos que ya se haya acabado.

¿David Ospina está disponible?

David presentó una molestia estomacal y se está hidratando. La idea es que hoy vuelva a los entrenamientos. No tendrá inconvenientes.

¿Quién reemplazará a Yerry Mina?

Óscar (Murillo) y William (Tesillo) son buenas alternativas para reemplazar a Yerry. Ambos han jugado con Dávinson y serán claves para mantener la solidéz que nos permita buscar el arco rival.

¿Colombia tiene necesidad de puntos?

Colombia está necesitado. No nos engañamos. Jugaremos corriendo riesgos. Argentina querrá imponer su localía y tendrán jugadores que irán a jugarse el puesto. Todo dependerá de nuestra entrega y nuestra intensidad. Eso nos permitirá hacer el juego que nos permita salir de esta necesidad que tenemos.

No se pierda: Eliminatorias Catar 2022: El historial negativo de Colombia contra Argentina