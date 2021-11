Reinaldo Rueda: “Nos gusta la presión, la necesitamos para ser competitivos”

Colombia jugará contra Paraguay este martes en Barranquilla en un partido que será fundamental para mantener las chances de clasificar al Mundial de Catar 2022. El combinado nacional está obligado a ganar y otro resultado complicará sus opciones de volver a la Copa del Mundo.

En la previa del encuentro, Reinaldo Rueda, entrenador de Colombia, habló del encuentro y de la importancia que tiene para el equipo conseguir la victoria.

Áspectos como la ansiedad, la falta del gol, el liderazgo del equipo y las variantes que utlizará la selección para vencer a Paraguay fueron los núcleos centrales de la conversación de Rueda con los medios de comunicación.

¿Cómo maneja la ansiedad que genera la necesidad de la victoria?

Revisando lo que hicimos en el juego anterior con Brasil y también el último partido con Paraguay en Asunción. Este compromiso será diferente porque estamos en un momento diferente. Tenemos que manejar esa ansiedad, porque también la necesitamos. Todos necesitamos esa tensión para ser competitivos. La presión nos la imponemos nosotros mismos, por lo que representa este desafío y por lo que representa la selección. Sentimos la presión y nos debe impulsar a buscar un buen resultado, no debe paralizarnos.

¿Hay que buscar la victoria contra Paraguay o saldremos a defender el resultado?

Yo pienso que todos los partidos tienen un grado de complejidad. Hay juegos que parecen dificiles y después no lo son por las características del rival. A veces pasa al contrario. Hay juegos en los que los rivales te dan espacios y otros en los que hay que crearlos. Todo está en la inteligencia del juego y la posibilidad de imponerse al rival. No podemos sobrevalorar ni subvalorar a los demás rivales que no sean Brasil. Partimos de ese control mental para dominar el juego y buscar la eficacia que necesitamos.

¿Cúal cree que será la clave del partido?

Pasará por nuestra inteligencia. Tenemos que interpretar cuando elaborar en la mitad del campo, si hay espacio, o cuando tenemos que hacer transiciones directas, si el rival se cierra. En la medida que interpretemos bien, con un buen concepto, podremos sacar un buen resultado desequilibrando el partido.

¿Cómo preparar un partido contra un entrenador nuevo como Guillermo Barros Schelotto?

El gran interrogante es ese. Por eso revisamos el ordenamiento de Paraguay en el juego anterior, que es diferente a lo que es hoy, y también miramos la tendencia de Guillermo Barros Schelotto en otros equipos como Lanús, Boca y los Ángeles. Hay tendencias de lo que le gusta a este cuerpo técnico. No es fácil porque tiene interpretes distintos y es un cuerpo técnico distinto con pocas semanas de trabajo, pero debemos tener inteligencia para enfrentarlos y tener orden para resolver las situaciones que se presenten.

¿Jugarán James y Cuadrado?

Las interrogantes en cada posición son las que uno como técnico siempre tiene. En las últimas practicas he ido despejándolas. Por respeto al equipo y a los jugadores, cualquier decisión que tome ahora no es saludable informarla. Por fortuna tenemos posibilidades. Es más importante eso que definir las posiciones en este momento. Es más fructifero analizar otros factores para cuestionarnos. En el funcionamiento estamos trabajando para hacer un buen juego.

¿James llega golpeado emocionalmente?

Es natural que esté golpeado, tuvo la perdida de un ser muy especial. Hablaba con él que prácticamente su abuela fue la que lo crió mientras su mamá trabajaba. Ese tipo de personas son personas muy significativas para uno. Ojalá lo supere. No es facil, es un vacio que ni siquiera el tiempo sana. Así es la vida, hay que sobreponerse. Ojalá que, si decidimos que James pueda jugar, lo tome como un homenaje y un tributo a su abuela. Sabemos, como todos, lo que James le aporta al equipo y la sinergia que tiene con los demás jugadores. Naturalmente será muy positivo para nosotros. Físicamente, su estado es subjetivo. El médico me dijo que el tratamiento ha aportado para superar la molestia en la costilla.

¿Ha tenido poco tiempo de trabajar con el equipo?

Si, pocas sesiones, dos para preparar el juego contra Brasil y con Paraguay, de las tres que teníamos, dos se enfocaron a recuperar al equipo. Es la dinámica de las selecciones y la exigencia del jugador de élite. En el trabajo de nuestros sistemas todo cambia dependiendo de los intérpretes y los rivales. Depende de los jugadores que tenemos. No hemos podido contar con la nómina ideal que pensamos. Hemos perdido varios jugadores. La vez pasada perdimos cuatro y esta vez también. No hemos podido estabilizar una nómina por las lesiones y ahora también se sumaron las sansiones. Todo eso tiene que ver a la hora de elegir un esquema. De eso depende la idea de juego, de la disponibilidad de los jugadores que tengamos.

¿Qué pasa con la falta de gol?

Sin duda, nuestra preocupación ha sido la falta de gol. La vez pasada perdimos a Borja, que venía con una buena racha con nosotros. Ahora, llegó con pocos minutos de competencia. Lo mismo pasa con Muriel. Afortunadamente, ahora tienen salud y están haciendo un buen trabajo. Todos. Están trabajando al máximo. Estamos intentando estimularlos, desde lo analítico y desde lo sensible para que tengan mayor efectividad. Todos estamos ansiosos por conseguir los resultados. Son partidos cerrados y no hemos podido aprovechar las que nos quedan. A veces por el rival a veces y a veces por nuestra imprecisión. Trabajamos con convicción y estamos seguros de que lograremos un equipo equilibrado y compacto. Sabemos que cuando recibimos el equipo era un cojunto que tenía problemas en defensa. Mejoramos en eso y en nuestra posición en la tabla. Ahora nos falta la parte ofensiva. Ese es nuestro proceso: recomponer la confianza, sumar puntos, muchas veces no hemos obtenido lo que mereciamos , y ahora necesitamos mejorar nuestra eficacia.

¿Cómo trabaja la concentración?

Es un principio táctico defensivo complejo de trabajar. Por los conceptos de juego, el posicionamiento y la parte mental. No es fácil. En los entrenamientos lo exigimos. Intentamos que estén concentrados y que cada jugador cumpla su función ofensiva y defensiva. El ataque no solo le corresponde a los delanteros. Todo pasa por el nivel de los jugadores y depende de eso mantener la concentración en los 90 minutos de juego. Lo estamos trabajando, tratamos de buscar responsabilidad ante los errores y en esas correcciones está la clave para mejorar nuestro funcionamiento.

¿Hay falta de liderazgo en la selección?

Tenemos un grupo de cuatro capitanes (Falcao, Ospina, Cuadrado y James). Con ellos me reuní cuando llegué y cada uno ha ejercido su capitanía. El liderazgo es complejo y ustedes lo han notado. Depende del partido. Nuestos hombres se han comportado bien. Tienen liderazgos distintos. Lo que pasó con Neymar no tiene porque mostrar que acá falta liderazgo. El liderazgo de David y de Cuadrado es distinto. Lo que hizo Brasil tampoco es liderazgo, nosotros no podemos ser tan violentos todo el tiempo. Nosotros tenemos jugadores con carácter que imponen su criterio. No podemos ser sesgados. Tenemos un liderazgo distinto a otros liderazgos que ha sido buenos en otros momentos de la selección, pero no podemos ser tan duros. Esta es otra generación y es distinta. Esperamos que los arbitros dejen de perjudicarnos por el bien del fútbol suramericano.

¿Teo volverá a la selección?

Todo depende de los momentos. Ahora tenemos que priorizar a otros jugadores y al futuro. También tenemos que mirar eso. Nuestro proyecto es clasificar al mundial. Con respeto por el momento de Teofilo, él ya tuvo su momento de estar en la selección. Son gustos también y depende de lo que yo decida para el equipo. Esperemos que mi desición sea la mejor.

¿Cómo vio los cambios en la defensa?

No fue fácil y menos cuando teníamos un buen funcionamiento con varios jugadores. Empezamos a perder varios titulares en esa línea de cuatro que venía consolidada y fue dificil. Dávinson Sánchez y William Tesillo venían de momentos distintos en sus clubes, pero cumplieron contra Brasil. Igual, no depende ellos sino del colectivo. Ver el error individual genera dificultades. Tenemos que tener en cuenta el funcionamiento general.

¿Cantillo podría entrar por Barrios?

Es de los cuestionamientos que me estoy haciendo. Es una de las variantes que probamos. Sabemos lo que significa Wilmar para nosotros. Ahora tenemos que tomar una buena desición porque el funcionamiento no pasa solo por un hombre, también por los complementos. Tenemos que buscar ese equilibrio y la solidez que nos permita mejorar el juego y que nos permita resolver lo que nos plantee el rival.