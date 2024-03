Teófilo Gutiérrez rompió su silencio sobre su ausencia en la selección de Colombia

El jugador de la selección colombiana de fútbol, Teófilo Gutiérrez, controla un balón durante un entrenamiento, jueves 11 de octubre de 2012, en el estadio Metropolitano de Barranquilla (Colombia). Foto: EFE - Mauricio Dueñas

Teófilo Gutiérrez guardó silencio por casi siete años tras su último partido con la selección de Colombia y reveló que, según él, no estuvo en el Mundial de Rusia 2018 por temas más allá de los futbolísticos.

El delantero, quien actualmente juega en Real Cartagena de la segunda división, explicó para DSports que le solicitaban ‘algo’ para ir a la cita orbital. No detalló qué le pedían, pero expresó su inconformidad.

“Yo creo que no fui más que todo por problemas que no me gustaron ahí dentro de la selección y algunos ya saben. Después ya se volvió eso una fiesta, cualquiera iba a la selección”, aseguró.

“A mí cuando me dijeron: “mira, si vas al Mundial de Rusia, tienes que hacer esto”. No me gusta que me impongan cosas. Yo tengo respeto por el grupo, por mis compañeros, por el país y no voy a ir porque tenga que dar algo o no”, añadió.

"AL MUNDIAL DE RUSIA NO FUI PORQUE HUBO COSAS QUE NO ME GUSTARON DENTRO DE LA SELECCIÓN" ❌🇨🇴



🗣️ Teófilo Gutiérrez reveló el porqué de su ausencia en la Copa del Mundo de 2018.



🎙️ @johamorenoG en #FútbolAsíDSPORTS pic.twitter.com/iOWeobmqy9 — DSPORTSCo (@DSportsCO) March 16, 2024

“Cuando nosotros estuvimos hubo una familia. El capitán en ese momento dijo: “aquí no jugamos en el Real Madrid, aquí, allá o en lo que sea, todos nos ponemos la misma camiseta con respeto, con amor”. En ese momento fuimos una familia, nos respetamos el uno al otro, nos reíamos, si alguno lloraba lo abrazábamos. Nos fuimos haciendo fuertes y eso nos llevó a construir algo muy bonito y que la gente disfrutó por muchos años, pero ya después hubo cosas extras que se salieron de las manos”, mencionó.

Para ese Mundial de Rusia 2018, José Néstor Pekermán convocó a Falcao, Carlos Bacca, Luis Muriel, Miguel Borja y José Izquierdo como delanteros. El último partido de Teófilo fue en octubre de 2017 contra Paraguay en Eliminatorias.

"CUANDO NOSOTROS ESTUVIMOS EN LA SELECCIÓN HUBO UNA FAMILIA" 🗣️🫂



🔙🇨🇴 Teófilo Gutiérrez recordó su paso por Colombia.



🎙️ @johamorenoG en #FutbolAsiDSPORTS pic.twitter.com/TFHIqgfnN3 — DSPORTSCo (@DSportsCO) March 16, 2024

El mensaje de Javier Hernández Bonnet

Luego de las declaraciones, el periodista Javier Hernández Bonnet le envió un mensaje al delantero para revelar más detalles de lo dicho. “¡Ya encontramos la punta de la pita! Acaba de halarla Teo Gutiérrez. Cuente más”, dijo.

“Diga que el representante del DT de selección de Colombia se quiso apoderar de parte de los premios ganados por los jugadores, a medida que avanzaban en el Mundial de Brasil. Vamos, Teo, ¡tú puedes!”, agregó.

¡Ya encontramos la punta de la pita! Acaba de halarla Teo Gutiérrez. Cuente más. Diga que el representante del DT de Selección Colombia se quiso apoderar de parte de los premios ganados por los jugadores, a medida que avanzaban en el Mundial de Brasil. Vamos Teo, ¡tú puedes! — Javier Hernández Bonnet (@BonnetHJavier) March 17, 2024

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador