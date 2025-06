“Ya estás viejo, no te da ni para correr”: Richard Ríos a Nicolás Otamendi

El mediocampista #06 de Colombia, Richard Ríos, discute con el defensor #19 de Argentina, Nicolás Otamendi, durante el partido de fútbol de las eliminatorias sudamericanas de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre Argentina y Colombia en el estadio Más Monumental de Buenos Aires, el 10 de junio de 2025. Foto: AFP - LUIS ROBAYO

El tramo final del duelo entre Argentina y Colombia no solo dejó una amarga sensación para la tricolor, que rozó la victoria en el Monumental, sino que también encendió los ánimos dentro y fuera del campo.

El gol de Thiago Almada en los últimos minutos aguó la fiesta colombiana y fue la chispa final para un partido que ya venía cargado de roces, tensión y juego fuerte.

Uno de los cruces más intensos fue el protagonizado por Richard Ríos y Nicolás Otamendi, quienes se buscaron durante buena parte del encuentro y siguieron midiéndose incluso después del pitazo final.

“Ya estás viejo, no te da ni para correr”

En medio de una discusión entre varios jugadores de ambos equipos, las cámaras captaron el momento en que el experimentado defensor argentino, campeón del mundo, se burló del mediocampista colombiano por su atuendo: “Sacate la vinchita, bobo”, le lanzó.

La respuesta del jugador del Palmeiras fue directa y sin filtros: “Cerrá el c..., bobo”, replicó Ríos, visiblemente molesto. Pero no se quedó ahí. Segundos después, lo remató con una frase que rápidamente se volvió viral: “Ya estás viejo, no te da ni para correr”.

El técnico Lionel Scaloni fue consultado por el episodio en rueda de prensa. Entre risas incómodas, respondió: “¿Eso le dijo? Bueno, mejor no lo comento…”, dejando ver su sorpresa.

A Colombia se le escapó la victoria en Buenos Aires

Colombia y Argentina empataron 1-1 en el cierre de la fecha 16 de las Eliminatorias al Mundial 2026. Aunque la Tricolor hizo méritos para quedarse con los tres puntos, volvió a sufrir en los minutos finales y dejó escapar el triunfo en el estadio Monumental de Buenos Aires.

El equipo de Néstor Lorenzo se puso en ventaja al minuto 24 con un golazo de Luis Díaz. El guajiro, pretendido por Barcelona, protagonizó una jugada brillante por la banda izquierda: dejó en el camino a varios defensores argentinos y definió con categoría para marcar en un escenario histórico.

Un dato que resalta la hazaña: Colombia no le anotaba a Argentina como visitante en eliminatorias desde 1997, cuando Carlos ‘El Pibe’ Valderrama firmó un 1-1 rumbo al Mundial de Francia 1998.

Colombia mostró orden, intensidad y frustró durante buena parte del juego a la campeona del mundo. Enzo Fernández llegó incluso a golpear con una patada en la cara a Kevin Castaño, reflejo de la impotencia albiceleste.

Sin embargo, cuando el partido parecía controlado, Thiago Almada aprovechó una desconcentración defensiva, sacó un derechazo imparable y firmó el empate para Argentina en los minutos finales. Una historia repetida: a la Tricolor le vuelven a marcar en el cierre y se esfuman puntos clave.

Otros resultados de la jornada

En otros resultados de la jornada, Bolivia venció 2-0 a Chile y lo dejó fuera del Mundial, lo que provocó la salida del argentino Ricardo Gareca del banquillo de la Roja. Uruguay, por su parte, derrotó 2-0 a Venezuela y está cerca de asegurar su clasificación. Brasil de Carlo Ancelotti derrotó a Paraguay por 1-0, mientras que Perú empató sin goles contra Ecuador y quedó eliminado.

Con estos marcadores, la tabla de posiciones quedó así: Argentina lidera con 35 puntos; Ecuador y Brasil tienen 25; Uruguay suma 24; Paraguay aparece con 24 también; Colombia se mantiene sexta con 22, y Venezuela es séptima con 18. Más abajo están Bolivia (17), Perú (12) y Chile (10).

Así quedó la tabla de las Eliminatorias al Mundial 2026

Así ha sido el camino de Colombia en la tabla de las eliminatorias

