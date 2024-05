“Se acabó, no la lucho más”: Yoreli Rincón tras no ser convocada a la selección

Yoreli Rincón, volante de Atlético Nacional. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

La mediocampista Yoreli Rincón de Atlético Nacional lanzó un duro mensaje tras conocer que no fue convocada a la selección femenina de Colombia, que enfrentará a su similar de Venezuela en la próxima fecha FIFA, como preparación a los Juegos Olímpicos de París 2024.

Pese a que había expectativa por su posible convocatoria, luego de su reunión con Álvaro González, vicepresidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Rincón finalmente no fue tenida en cuenta por Ángelo Marsiglia.

“¡Se acabó! No la lucho más. Definitivamente, no es pa’ mi”, afirmó Yoreli Rincón en X, antes Twitter. La talentosa mediocampista no ha sido llamada a la selección de Colombia desde la Copa América de 2018.

Se acabó !

No la lucho más Definitivamente no es pa’ mi — Yoreli Rincón 10 (@10yorelirincon) May 21, 2024

Yoreli Rincón debutó con la selección femenina de Colombia en 2010 y es la segunda goleadora histórica del equipo con 13 anotaciones, por detrás de Catalina Usme. También hizo parte de la tricolor en los Mundiales de 2011 en Alemania y de 2015 en Canadá.

Yoreli fue una de las referentes de la tricolor que denunció y exigió mejores condiciones para las futbolistas en Colombia. Pese a que desde la FCF niegan que se trate de un veto, la jugadora nunca más fue llamada a la selección nacional.

En la actualidad, la mediocampista suma 15 partidos con Atlético Nacional desde la Copa Libertadores del año pasado. Lleva cuatro goles y tres asistencias. Además, es una de las grandes figuras de la Liga Femenina, la cual es comandada por el conjunto verdolaga de manera invicta.

Ángela Barón, Daniela Montoya y Marcela Restrepo, compañeras de Yoreli Rincón, sí fueron convocadas a la selección femenina de Colombia.

🙋🏼‍♀️🇨🇴 3 Verdolagas convocadas a la @fcfseleccioncol para disputar dos juegos amistosos 🆚 Venezuela por la fecha FIFA.



¡Felicidades!@clubformas#FemeninoNacional 🇳🇬 #SelloNacional pic.twitter.com/YFyF89RxvO — Atlético Nacional Femenino (@naloficialfem) May 21, 2024

Esta es la convocatoria de la selección femenina de Colombia

Ángela Barón – Atlético Nacional

Fabiana Yanten – América de Cali

Carolina Arias – América de Cali

Daniela Arias – Corinthians (BRA)

Daniela Caracas – RCD Espanyol (ESP)

Daniela Montoya – Atlético Nacional

Ilana Izquierdo – Mississipi State University (USA)

Kelly Johana Caicedo – Deportivo Cali

Jorelyn Carabalí – Brighton (ENG)

Lady Patricia Andrade – Real Brasilia (BRA)

Leicy María Santos – Atlético de Madrid (ESP)

Liana Salazar – Millonarios FC

Linda Lizeth Caicedo – Real Madrid (ESP)

Luz Katherine Tapia – Palmeiras (BRA)

Manuela Pavi – Deportivo Cali

María Camila Reyes – Independiente Santa Fe

María Catalina Usme – Pachuca (MEX)

Marcela Restrepo – Atlético Nacional

Mayra Tatiana Ramírez – Chelsea (ING)

Natalia Giraldo – América de Cali

Sandra Milena Sepúlveda – Llaneros FC

Wendy Bonilla (América de Cali)

Yirleidis Quejada – Pachuca (MEX)

Cuerpo técnico

Angelo Marsiglia – Director Técnico

Yohn Alex Echeverry – Asistente Técnico

Jorge Andrés Gómez – Preparador Físico

Carlos Alberto Pérez – Preparador de Arqueras

Ana Maria Betancur – Médica

Mónica Bibiana Aranzazu – Fisioterapeuta

Sandra Marcela Maya – Fisioterapeuta

Jorge Andrés Rozo – Analista de vídeo

Ricardo Alberto Bejarano – Jefe de prensa

Rafael Francisco Zabarain – Psicólogo

Guillermo Leon Echavarria – Utilero

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador