“Estoy sorprendido conmigo mismo”: Santiago Giraldo

Redacción deportes

Luego de la derrota por 6-1 y 6-2 con el brasileño Thiago Monteiro, punto que le dio la ventaja a Brasil sobre Colombia en la serie por un cupo al repechaje del Grupo Mundial, Santiago Giraldo habló con los medios de comunicación. Cabizbajo, pero no resignado, el pereirano reconoció el error propio, pero también la virtud del rival.

“Él jugó muy bien, pero sobre todo estoy sorprendido conmigo mismo. No esperaba un resultado así. Venía jugando bien toda la semana.”, las primeras palabras de Giraldo luego de un encuentro en el que se le notó la falta de competencia y la ausencia de distancia al momento de impactar la pelota.

Le puede interesar: Thiago Monteiro venció a Santiago Giraldo y le dio al ventaja a Brasil

“Pensé que estaba listo para este tipo de competencia, pero me di cuenta que no. Y eso que sentí que pude darle la vuelta, pero lastimosamente no fue así”, concluyó. Lo cierto es que la decisión de quién jugará el tercer punto, en caso de necesitarse, dependerá de Pablo González, capitán del equipo colombiano, y de su interpretación de un momento álgido si se quiere seguir soñando con pelear por estar en la élite del Mundial del tenis.