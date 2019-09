Campeona del US Open júnior

María Camila Osorio, presente y futuro del tenis colombiano

El Espectador

La cucuteña, de 17 años, ganó el título del US Open júnior al vencer en la final a la estadounidense Alexandra Yepifanova, por un contundente 6-1 y 6-0.

Estaba escrito que María Camila Osorio Serrano sería deportista. Su abuelo y su padre fueron futbolistas. Su hermano mayor todavía juega profesional. Ella prefirió el tenis, inspirada por la tenista Fabiola Zuluaga, también cucuteña.

Y ayer la jugadora del equipo Colsánitas y Talentos Postobón, de apenas 17 años, conquistó el título del Abierto de Estados Unidos júnior y se convirtió en la primera tenista colombiana (hombre o mujer) en coronarse campeona de un torneo de individuales de Grand Slam.

María Camila sumó un título grande más para nuestro país, tras los obtenidos este año por la pareja de Juan Sebastián Cabal y Robert Farah, en los torneos de dobles de Wimbledon y US Open; el de Cabal con Abigail Spears en dobles mixtos del Australian Open 2017, y el que alcanzaron Alejandro Falla y Carlos Salamanca, en 2001, en dobles del Roland Garros júnior.

Osorio, número 2 del mundo en juveniles el año pasado y subcampeona del torneo de Maestros de Chengdu, China, en 2018, está cerrando esta temporada su etapa como juvenil (sub-18 años). Este año había conseguido ya los títulos de los dos ITF W25 de Guayaquil, dos subtítulos en los dos ITF W15 de México y los cuartos de final del Claro Open Colsánitas WTA de US$250.000.

La nortesantandereana, que era cabeza de serie número 4 en el US Open, necesitó apenas 50 minutos para superar en la final, con un contundente 6-1 y 6-0, a la estadounidense Alexandra Yepifanova. Con ese título cierra su ciclo como juvenil, categoría en la que el año pasado consiguió la medalla de plata en dobles mixtos y medalla de bronce en individuales en los Juegos Olímpicos de la Juventud, la semifinal de individuales de US Open júnior, el título de campeona en individuales y dobles de la Parada Mundial Juvenil de São Paulo, el título de campeona del Banana Bowl y los títulos de las Paradas Mundiales Juveniles de Barranquilla y Costa Rica.

María Camila es una muchacha descomplicada y alegre, que se siente privilegiada por hacer lo que le gusta y sabe que tiene mucha carrera por delante. Para ella no existen el protocolo, la pena ni las reservas en las entrevistas; lo de ella es sonreír, disfrutar y meterle energía positiva a todo.

“He trabajado siempre muy duro para esto. No dormí muy bien por la ansiedad, pero me desperté con la energía al 100, sabía que era un día especial. Jugué muy bien, el resultado no reflejó lo complicado que fue el partido. Es un triunfo maravilloso para mí y se lo dedico a mi familia y a toda Colombia. Tuve esta gran oportunidad y la aproveché”, aseguró la cucuteña, quien agradeció el apoyo que unos 200 aficionados colombianos le dieron en el complejo tenístico de Flushing Meadows, en Nueva York, en donde el viernes pasado también habían celebrado Juan S. Cabal y Robert Farah.

Nadal llegó a 19 “Grandes”

En la final masculina, el español Rafael Nadal, número dos del escalafón mundial, conquistó su cuarto Abierto de Estados Unidos y se puso a un Grand Slam del récord de 20 que tiene el suizo Roger Federer.

El jugador de 33 años, que este año ganó Roland Garros y fue finalista en Australia, se impuso al ruso Daniil Medvedev en un dramático partido a cinco sets, con parciales de 7-5, 6-3, 5-7, 4-6 y 6-4, en cuatro horas y 50 minutos.

Con su consagración en Nueva York, Nadal quedó a un título del récord de cinco US Open que tienen Federer, Pete Sampras y Jimmy Connors.

Manténgase informado sobre las últimas noticias que suceden en Colombia y el Mundo, el más completo cubrimiento noticioso todos los días con el periódico El Espectador.