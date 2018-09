Nadal superó a Basilashvili y está en cuartos de final del US Open

El tenista español Rafael Nadal se deshizo este domingo del georgiano Nikoloz Basilashvili en cuatro sets y se medirá con el austriaco Dominic Thiem en cuartos de final del Abierto de Estados Unidos, que se disputa en Flushing Meadows, en Nueva York.

El número uno del mundo y vigente campeón del torneo, dominó al georgiano en las dos primeras mangas, pero se complicó en la tercera para terminar ganando en tres horas y 19 minutos por 6-3, 6-3, 6-7 (8-6), 6-4. Basilashvili llegaba al choque más importante de su vida en un Grand Slam tras vencer al argentino Guido Pella en cuatro sets.

Le puede interesar: "Nadal es el rey de la tierra batida": Djokovic

Fue la segunda vez que estos jugadores se enfrentaron, pues en 2007 el español apabulló al georgiano en la tercera ronda de Roland Garros con parciales de 6-0, 6-1, 6-0. El español se enfrentará ahora a Thiem, quien derrotó sin contemplaciones al sudafricano Kevin Anderson por 7-5, 6-2, 7-6 (7-2) anteriormente en la jornada.

No se quede sin leer: Federer, las lágrimas del eterno campeón

Recordemos que Nadal defiende mil puntos, pues es el ganador de 2017, y en caso de no retener el título podría estar en peligro su puesto 1 en el escalafón de la ATP ya que Roger Federer sigue en carrera.

Vaaaaaaamos!@RafaelNadal survives a physical battle against Basilashvili 6-3, 6-3, 6-7, 6-4 to reach the QF!



Next up: Thiem.#USOpen pic.twitter.com/zkJaSnKk5p