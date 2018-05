Santiago Giraldo y Mariana Duque debutan este lunes en Roland Garros

Redacción deportes

El tenista pereriano jugará ante Marcos Baghdatis (6:00 a.m.), luego de ganar sus tres partidos en la fase de clasificación. Mientras que la colombiana, quien también consiguió el cupo al cuadro general de la misma forma, lo hará ante la lituana Anastasija Sevastova (5:15 a.m.)

La semana pasada fue buena para ambas raquetas. Tanto Santiago Giraldo como Mariana Duque ganaron sus partidos correspondientes de la fase de clasificación para ingresar al cuadro principal de Roland Garros. Los dos jugarán sus encuentros de primera ronda en la mañana de este lunes. Giraldo ante Marcos Baghdatis y Duque contra Anastasija Sevastova.

Para el pereirano ha sido un buen regreso. Tras una pausa de seis meses, Giraldo volvió a competir en los grandes torneos. El colombiano venía de vencer al español Adrián Menéndez y al bielorruso Uladzimir Ignatik. El pasado viernes ante el italiano Simone Bolelli logró por novena ocasión consecutiva ingresar al cuadro principal del segundo Grand Slam del año.

En la mañana de este lunes disputará ante el chipriota Marcos Baghdatis (6:00 a.m.) su encuentro de primera ronda. En el que espera revalidar el buen tenis de la fase clasificatoria. Su regreso a las canchas no fue tan afortunado. En el enfrentamiento ante Brasil por Copa Davis, se vio falto de ritmo, de físico y sobre todo de talento. La segunda raqueta del país espera este martes romper ese amargo récord de no haber podido supera la primera ronda de un Roland Garros.

Quien también jugará en la mañana de este lunes será Mariana Duque (5:15 a.m.). Lo hará ante la lituana Anastasija Sevastova, número 20 del mundo. La bogotana viene de tres victorias en la fase previa. La primera fue ante la británica Katie Boulter, luego en el segundo juego venció a Gabriella Taylor, también inglesa, y ya en el último encuentro para acceder al cuadro principal derrotó a la eslovena Dalila Jakupović. Duque disputó por séptima vez la fase de clasificación del segundo Grand Slam del año. Una ronda que ha superado en tres oportunidades, 2009, 2013 y 2018.

Este 2018 ha sido un buen año para la colombiana. El pasado abril Duque se consagró campeona del ITF de 80.000 dólares de Charlottesville, donde venció a la ucraniana Anhelina Kalinina. Un triunfo que cortó tres años y medio de sequía, su última victoria fue en 2014 en Stuttgart.