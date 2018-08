Stefanos Tsitsipas, el griego que le ganó a tres Top 10 en una semana

Lo de Stefanos Tsitsipas en el Masters 1.000 de Toronto dejó de ser una coincidencia hace muchos días. Quizá lo fue, para muchos, cuando eliminó a Dominic Thiem, el número siete del mundo, que no pudo controlar la potencia del griego, tampoco su revés a una mano, alto y profundo, incómodo. Después fue el turno de Novak Djokovic (10 del planeta), disminuido, o mejor dicho, mermado por un joven de 19 años que lo hizo pasar un mal momento en la cancha central. Y este viernes, en un duelo complicado, le llegó el turno a Alexander Zverev, el tres del escalafón ATP, el hombre sensación del circuito y que perdió la tranquilidad contra Tsitsipas, un tenista con cabellera de cantante de rock, alto, flaco y barba desordenada.

El griego se impuso tras una larga batalla con parciales de 3-6, 7-6 (11) y 6-4 y accedió por primera vez a una semifinal de un evento de esta categoría. Stefanos se convirtió en el jugador más joven en vencer de manera consecutiva a tres rivales dentro del Top 10 superando en esa marca a Rafael Nadal, quien en hizo lo mismo en Montecarlo en 2006.

El griego rompió la racha de siete triunfos al hilo que traía Zverev y de paso le dio una mano al argentino Juan Martín del Potro, quien a partir de este lunes escalará hasta la tercera posición del ránking, algo que nunca había hecho en su carrera deportiva. Tsitsipas, que este domingo cumplira 20 años y que hace tres fue salvado por su padre, Apostolos, de morir ahogado en el Mar Egeo, se crió en un país en el que los deportes de conjunto llevan la delantera sobre los individuales.

Hijo de la rusa Julia Salnikova, cuyo padre jugó fútbol para el Spartak de Moscú, Tsitsipas está cerca de cumplir el primero de muchos sueños: jugar la final de un Masters 1.000. Por ahora, el surafricano Kevin Anderson es el último escollo para lograr esa meta.

