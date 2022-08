Las lágrimas de Carlo Ancelotti en la despedida de Casemiro del Real Madrid

GRAF4921. MADRID, 22/08/2022.- Vista de la pantalla en la sala de prensa de la Ciudad Deportiva del Real Madrid que retransmite la despedida del centrocampista brasileño Carlos Henrique 'Casemiro' durante un acto celebrado este lunes en la Ciudad deportiva de Valdebebas, Madrid. EFE/ Juan Carlos Hidalgo Foto: EFE - JUAN CARLOS HIDALGO

Carlos Henrique Casemiro desveló las razones por las que decidió dejar el Real Madrid, tras sentir que su “ciclo había terminado” con la conquista de su quinta Liga de Campeones en París, y mostró su ilusión por iniciar “un nuevo reto” en el Manchester United.

“Cuando se toma una decisión tan importante de tu vida siempre es difícil, pero después de terminar la final de Champions, hablé con mi representante porque tenía la sensación de que estaba terminando mi ciclo aquí. Soy honesto conmigo, con los madridistas y con mi presidente”, explicó en rueda de prensa ya con menos emoción y con un mensaje más calmado que en su despedida.

“Me dijeron que me fuera de vacaciones con la cabeza tranquila y al mes tenía la misma sensación. Lo he dado todo por este club y me voy con el deber cumplido. Si tenía una misión está hecha. Busco nuevos retos, probar una liga y una cultura diferente donde no he ganado nada”, añadió.

El centrocampista brasileño desveló el proceso, asegurando que informó al Real Madrid antes del verano de sus intenciones y, especialmente, al presidente Florentino Pérez con quien guarda una gran relación.

“La primera conversación fue el día siguiente a la final de Champions. Les dije que mi ciclo estaba terminado en el club. Es una decisión muy importante, llevo nueve años en Madrid, he sido padre aquí y es un cambio para mi familia que ha estado unida en mi decisión. Fue difícil hablar con el presidente, sé el cariño que tiene por mí y lo llevaré para toda mi vida. La honestidad es uno de los grandes valores, tengo que ser honesto y es la clave desde que empezamos a hablar”, afirmó.

El deseo de Casemiro siempre ha sido jugar en la Premier League. “Es una competición que me encanta y en la que deseaba jugar. De vacaciones seguía pensando igual y soy la persona más honesta del mundo conmigo mismo. Me voy con la sensación del deber cumplido”.

Y dejó claro que el aspecto económico, con una ficha que prácticamente dobla la que tenía en el Real Madrid, no ha sido un factor que haya impulsado su adiós. “Quien piensa eso, no me conoce. Si fuera por dinero me habría ido hace cinco años y no, el club siempre se ha portado muy bien conmigo. Es una decisión mía”.

Un momento especial para el brasileño fue cuando le comunicó a Toni Kroos y Luka Modric, con quien formó un centro del campo de leyenda, que se marchaba. “Toni me escribió a las 4 de la mañana del jueves al viernes preguntando si de verdad me iba, le contesté que si no dormía que me dejase a mí”.

“Pero hay que ser sincero con la sensación de que el ciclo terminó. Me voy al club más grande de Inglaterra, siempre seré hincha del Real Madrid, celebraré sus goles y títulos. Aquí están los mejores del mundo, seguirá ganando por toda la vida porque es el más grande del mundo”, añadió.

Agradeció Casemiro los valores que le ha inculcado el Real Madrid y que ahora aportará a su nuevo equipo. “Mi identidad y mis valores me los enseñó mi madre, no hay montaña que no pueda subir, es un desafío muy importante para mí el Manchester United. Los tres últimos días parezco un niño de 18 años con ganas de ir allí y jugar, tengo ese nerviosismo que el jugador necesita. Es un reto jugar una liga tan importante, en el club más grande de Inglaterra donde no he ganado nada”.

“Quiero transmitir los valores que me enseñó el Real Madrid, la mentalidad vencedora, de trabajo. Para ganar títulos hay que pensar partido a partido y ganar en cada entrenamiento. Con 30 años estoy en el mejor momento de mi carrera, de mentalidad y salud. Sigo disfrutando de lo más bonito de mi vida”.

Enfocando ya su nueva etapa en Mánchester, Casemiro mostró su esperanza de que Critiano Ronaldo se quede en su nuevo club. “No vamos a jugar la Champions pero me voy a uno de los clubes más grandes del mundo y que en su momento puede competir con la grandeza del Real Madrid. No he hablado con Cristiano pero tengo mucha ilusión de volver a jugar con él, es de los mejores de la historia del fútbol y el ‘bicho’ seguirá siendo un mito. Ojalá se quede”.

Por último, tuvo palabras de cariño hacia el técnico italiano Carlo Ancelotti, y de todo lo ganado se quedó con la última Liga de Campeones. “Me llevaré para toda mi vida las palabras de Ancelotti, el triángulo de las Bermudas (el que formó junto a Kroos y Modric) y todos los títulos ganados. Soy un afortunado. El último año fue una Champions mágica, me quedo con las noches increíbles del Bernabéu. En ocho años he ganado cinco Copas de Europa, la historia está hecha”.

