Paredes, tres de tres en la Vuelta a Colombia: así quedó la general tras su nuevo triunfo

Paredes celebrando su tercer triunfo en la Vuelta a Colombia 2026. Foto: Federación Colombiana de Ciclismo

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Wilmar Paredes sigue siendo el dueño absoluto del comienzo de la Vuelta a Colombia Sistecrédito 2026. El corredor del Team Medellín-EPM consiguió este lunes su tercera victoria consecutiva al imponerse en la etapa entre Garzón y Neiva, una jornada de 161,5 kilómetros que confirmó el extraordinario arranque del antioqueño en la carrera.

Paredes volvió a resolver la jornada en una llegada masiva. Después de más de tres horas de competencia, el líder cruzó primero la meta en Neiva con un tiempo de 3:24:29, mientras Juan Diego Hoyos, del Team Sistecrédito, terminó segundo y Felipe Bravo, del GW Erco Sportsfitness, completó el podio, ambos con el mismo tiempo del ganador. Kevin Castillo y Wilson Haro ocuparon la cuarta y quinta posición.

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El triunfo confirma un comienzo perfecto para Paredes. Ha ganado las tres etapas disputadas hasta ahora: primero sorprendió con un potente sprint en Pitalito, después volvió a imponerse en Garzón y ahora repitió en Neiva. Tres jornadas, tres victorias y una camiseta de líder que cada día parece estar más afianzada.

Los resultados de la tercera etapa también modificaron las diferencias en la clasificación general. Paredes lidera con un acumulado de 12:12:18 y ahora tiene 20 segundos de ventaja sobre Brandon Rojas, mientras Felipe Bravo ascendió al tercer puesto, a 22 segundos. Juan Diego Hoyos y Kevin Castillo aparecen cuarto y quinto, ambos a 24 segundos del corredor del Team Medellín-EPM.

El dominio de Paredes también se refleja en la clasificación de la regularidad. Gracias a sus tres victorias consecutivas, encabeza ese apartado con 45 puntos, por delante de Juan Diego Hoyos, que suma 28, y Felipe Bravo, con 27. En la clasificación Sub-23, precisamente Bravo es el líder, con ocho segundos de ventaja sobre Melvin Torres.

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Ahora la Vuelta a Colombia afrontará una jornada mucho más larga. La cuarta etapa se disputará este martes 11 de agosto sobre 196,9 kilómetros entre Neiva e Ibagué, pasando por Aipe, Natagaima, Castilla, Saldaña, Guamo, Espinal, Chicoral y Gualanday. Será la primera vez en esta edición que la carrera abandone el Huila y, después de tres días de dominio absoluto, Paredes llegará a territorio tolimense con la misión de defender un liderato que hasta ahora nadie ha conseguido poner seriamente en peligro.

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