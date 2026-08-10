Aplazaron la jornada de la Liga BetPlay por el terremoto que afecta a Colombia

Millonarios jugaba contra Medellín este lunes en el Atanasio Girardot. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

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El fuerte terremoto registrado este lunes 10 de agosto en Colombia también obligó a modificar la programación del fútbol profesional. La Dimayor anunció el aplazamiento de los tres partidos que estaban previstos para esta jornada y que completaban la cuarta fecha de la Liga BetPlay, ante las consecuencias que dejó el movimiento sísmico en diferentes zonas del país.

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La decisión fue tomada principalmente por razones de seguridad y ante la gravedad de la emergencia. “Considerando el bienestar y la seguridad de todos los actores que hacen parte de nuestro fútbol, la Dimayor ha tomado la decisión de aplazar la fecha programada para el día de hoy”, explicó la entidad en el comunicado publicado este lunes.

Los tres compromisos que estaban previstos para este lunes se disputarán finalmente el martes 11 de agosto, conservando sus horarios originales. Águilas Doradas recibirá a Llaneros FC a las 4:00 p. m.; Independiente Medellín enfrentará a Millonarios a las 6:00 p. m.; y Junior jugará contra Deportivo Pereira desde las 8:05 p. m.

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El movimiento en el calendario tendrá un efecto en cadena. Según informó la Dimayor, los encuentros que originalmente estaban programados para disputarse el martes 11 de agosto pasarán al miércoles 12, también respetando los horarios que habían sido establecidos previamente.

La Dimayor, en representación de los 36 clubes del fútbol profesional colombiano, expresó además su solidaridad con las familias y comunidades afectadas por el terremoto. Así, la Liga BetPlay deberá esperar un día más para completar su cuarta jornada, mientras el país continúa evaluando las consecuencias del fuerte movimiento sísmico.

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