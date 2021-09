Astrid y su hijo Yeferson desaparecieron hace 22 años en Caicedonia, Valle

Astrid Arias vivía con su hijo Yeferson Gómez en una casa del municipio de Caicedonia, en el Valle del Cauca. Se dedicaba a arreglar uñas y hacer cortes de pelo a sus amigas. Ella tenía 23 años y él, 5; ahora tendría 46 y él, 27.

Los dos salieron con lo que llevaban puesto el 29 de agosto de 1999. “Ese día salieron a las cuatro de la tarde y no volvieron a la casa. Iban para el parque de Caicedonia porque una amiga de ella la llamó para que la llevara al hospital, tenía dolores de parto”, dice Ismenia Rosa Arias Palacio, mamá de Astrid y abuela de Yeferson.

Sin embargo, ni Astrid ni su hijo llegaron al encuentro con la amiga. “Oí decir que abajo del parque los habían cogido y los montaron a una camioneta roja. Nunca supimos nada más de ellos”, cuenta la madre de Astrid.

Ismenia fue a la Fiscalía para reportar como desaparecidos a Astrid y a Yeferson. “Me recibieron la denuncia, cuando le mostré las fotos de mi hija al señor que me atendió él me dijo ‘esa niña tan bonita, lo que pasa es que está por ahí de luna de miel quién sabe con quién’ y yo le respondí que si eso fuera así no la estaría buscando. Me dio rabia y me fui sin ningún papel”, relata.

También hubo una segunda denuncia que puso la hermana de Ismenia en la Fiscalía de Medellín. “Este año me buscaron para que me hiciera una prueba de ADN para ver si aparecía entre las personas muertas, pero a mí y a mi otro hijo nos las hicieron, en su momento, en Cali. No me dijeron nada, que estaban en búsqueda”, recuerda la abuela de Yeferson.

Los buscaron en todas partes, pusieron avisos en Caicedonia y Armenia. También buscaron en las fincas. “Eso fue en el 99 y yo todavía no he podido asimilar eso, a pesar de que tuve acompañamiento psicológico por tres o cuatro años. Yo lo soporto, pero no lo he asimilado. Es muy duro”, relata Ismenia Rosa Arias.

“Yo todavía los espero y tengo fe en Dios que algún día sabré qué les pasó o los encontraré”, afirma Ismenia. Por eso hace un llamado a quienes puedan tener información del paradero de Astrid Eliana Arias o de Yeferson Gómez Arias para que se contacten con ella al 3137020130.

