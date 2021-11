Belisario Barrero desapareció cuando trabajaba en su finca, en Tolima

Belisario Barrero Forero desapareció el 2 de junio del año 2000 en la vereda Arrayanes, municipio de Venedillo, Tolima. Su familia aún recuerda todo lo que sucedió hace 21 años y espera, después de tanto tiempo, encontrar respuestas que permitan saber qué pasó con Belisario.

El día que Barrero desapareció salió de su casa a las 7:00 a.m., allí vivía junto a su madre. Se dirigió hacia su finca, El Gomo, que está ubicada a una hora de su casa. Allí como de costumbre revisó el ganado. Aquel día tenía la compañía de otros dos hombres, Marcos y Luis, que estaban vacunando al ganado. Según recuerda su hermano, por lo que le ha contado su mamá y los hombres que estaban allí, terminaron sobre mediodía. Las dos personas se fueron, pero Belisario se quedó.

Al pasar de las horas, su mamá se empezó a angustiar al ver que el hombre, que para esa fecha tenía 44 años, no llegaba. Uno de sus hermanos llamó a la señora el sábado 3 de junio de ese año, ahí le contó que Barrero Forero no aparecía. Su hermano se comunicó con uno de los hombres que estaba ese día con él, y le manifestó que Belisario se había quedado en la finca.

Ante esa situación, su hermano llegó al municipio sobre las 4:00 a.m., del siguiente día y fue a buscarlo en compañía de Marcos. Al llegar a la finca se dieron cuenta que él no estaba. En el corral encontraron un sombrero, una peinilla, alambre, un martillo y un lazo, implementos que por lo general Belisario tenía al trabajar en la finca.

Después de 21 años de desaparición, la familia de Belisario no tiene respuestas. Hay denuncias frente a las autoridades competentes pero no hay pistas. Incluso, uno de sus allegados, tiene la hipótesis de que el caso de Barrero está relacionado con una “venganza familiar’'. Según recuerda, una de sus hermanas no se la llevaba bien con él, y en una ocasión un hijo de ella lo amenazó.

La versión toma más fuerza, porque según el relato de su allegado, en una ocasión el Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, fue hasta la casa de ese familiar, que presuntamente estaría implicado según esa versión, e interrogó al sobrino de Belisario. Según cuenta la persona allegada, él joven se puso nervioso y casi todas las preguntas las respondió la madre. El DAS quedó de volver en tres días, y cuando llegaron el joven ya no estaba.