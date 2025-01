Buscan a Angie Murillo, de 15 años, en Bogotá: desapareció tras salir a la tienda

La joven de 15 años desapareció la mañana del sábado 11 de enero en el barrio Juan Pablo, en la localidad de Ciudad Bolívar, tras salir a una tienda cercana a su casa a comprar lo del desayuno. Foto: Archivo particular

Desde el pasado 11 de enero, los días para la familia Murillo Bravo se pasan entre la angustia y la incertidumbre por el paradero de Angie Murillo, de 15 años, quien desapareció en extrañas circunstancias tras salir de su casa a comprar lo del desayuno.

De acuerdo con Noelia Bravo, madre de Angie, la menor desapareció la mañana del sábado11 de enero minutos después de que saliera de su casa, ubicada en el barrio Juan Pablo, en la localidad de Ciudad Bolívar, a comprar lo del desayuno en una tienda cercana.

“Ella salió a comprar lo del desayuno a una tienda que queda a unas dos cuadras de la casa y nunca regresó. No sabemos qué pasó ni para dónde pudo irse o si alguien le hizo algo. Cuando notamos que se demoró más de lo normal, salimos a ver qué había pasado y nadie nos dio razón de nada, es muy raro que nadie la haya visto, ella solo salió a comprar pan y chocolate”, señala Noelia.

Ese día, Angie salió de su casa con una pijama rosada, una camiseta blanca y unas chanclas rosadas. “Ella no salió con intención de irse para algún lado, salió, como de costumbre, a comprar lo del desayuno en la panadería y ya. Incluso estaba en pijama. No entendemos qué pasó y ya vamos a completar cinco días sin tener razón de su paradero. Estamos muy angustiados”, resalta la angustiada madre, quien además asegura que no tenía problemas con su hija ni estaban pasando por alguna situación que la hiciera pensar en que la menor quisiera abandonar su casa por decisión propia.

“En la panadería no saben nada, al parecer ella nunca llegó allá. Yo he ido al hospital de Meissen, al de Vista Hermosa, mi familia ha ido a varios hospitales más y no se sabe nada, nadie nos da razón de nada”, resalta Noelia.

La investigación está en manos de la seccional de desaparecidos de la Fiscalía General de la Nación. “Por ahora solo nos han dicho que la investigación está avanzando, pero no hemos tenido algún resultado concreto o alguna pista que nos indique algo importante. Con mi familia seguimos buscando en el barrio, en la localidad y en los hospitales del sector. La incertidumbre día a día es peor, esperamos que con el apoyo de las autoridades podamos encontrar a mi hija lo antes posible.

Si usted ha visto a Angie, o tiene indicios de su paradero, puede dar aviso llamando al 311 462 2129, informando en un CAI de Policía, o llamando a la línea de la Fiscalía en Bogotá (601) 570 2000, opción 7.

*Publicamos la foto con autorización expresa de la familia.

