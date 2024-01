Buscan a docente cucuteña desaparecida en Tibú, que alertó que estaba en peligro

Fanny Milena García Carrillo salió de su casa el 25 de diciembre. Foto: Archivo Particular

Diez días completa desaparecida Fanny Milena García Carrillo, quien desde el pasado 26 de septiembre salió en su moto, junto a una amiga, con destino a una finca en zona rural de Tibú, donde asistirían a un cumpleaños.

Según ha indicado el hijo de la docente Fanny Milena, que tiene más de 25 años de experiencia dando clases de lengua castellana en colegios de la capital nortesantandereana, ella salió el 25 de diciembre de su casa con destino a Campo Dos, en zona rural de Tibú, con una amiga de la que tampoco se conoce de su paradero.

El joven de 20 años señaló a medios locales que la mujer le aseguró que regresaría el 27 de diciembre, pero en un momento en que madre e hijo estaban hablando por teléfono, cerca de las 10:00 p.m. del 26 de diciembre, la comunicación se interrumpió y luego de eso no volvió a recibir respuesta de ella.

“Obtuve el número de la amiga de Cúcuta y de quién la esperaba allá en esa finca y los dos números aparecen sin conexión. O sea, las tres están desaparecidas”, dijo a La Opinión el hijo de García Carrillo. Es decir, que no se tendría información ni de la maestra, la amiga que la acompañaba y la que la esperaba en la finca.

Familiares de García Carrillo indican que ella le habría indicado a otro familiar que se encontraba en peligro y que necesitaba ayuda. “Me dijo que regresaría el miércoles 27, pero al ver que no llegaba y no respondía mis mensajes, comencé a angustiarme. Fue entonces cuando me enteré de que había llamado a una tía, advirtiéndole que estaba en peligro, pero sin proporcionar más detalles”, indicó el hijo.

Ante esto, el joven solicitó apoyo a las autoridades para dar con el paradero de su mamá. Sus compañeros también pidieron la respuesta de las autoridades. “En el caso de la compañera es increíble que no hayamos visto una manifestación pública de las mismas autoridades policivas, solamente los líderes sociales y sindicales lo hemos hecho”, indicó a Noticias Caracol Jesús Peñuela, otro docente de la ciudad.