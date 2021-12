A Everson Alberto Pareja Castrillon su familia lo describe como una persona alta y sociable.

Everson Alberto Pareja Castrillon tiene 34 años y su familia son de Medellín, pero él vivía en Cali cuando se mudó a Jamundí con una mujer que conoció a través de Facebook. Hubo un tiempo en el que perdió la comunicación frecuente con su familia, aunque su primo fue el último que lo vio un día antes de que desapareciera el dos de noviembre de 2021.

Después, la mujer con la que estaba Everson se comunicó con la familia y les dijo que él se había metido con unos prestamistas informales (conocidos como gota a gota) y que lo iban a matar. “No recibimos la noticia el mismo día que desapareció sino el cuatro de noviembre”, cuenta un familiar de Everson que prefirió no identificarse.

“Nos dijeron que le habían pegado y preguntamos por qué no lo llevaron al hospital. No nos dieron razón y solo dijeron que lo llevaron a un puente, pero no nos dijeron a cuál”, relata el pariente. La familia puso la denuncia en Jamundí antes de que se completaran las 72 horas desde la desaparición.

Días después, el 16 de noviembre, comenzaron a recibir llamadas de individuos no identificados que decían ser del Eln y que aseguraban que tenían a Everson Alberto secuestrado. Según ellos el secuestro valía 200 millones de pesos, pero sabían que la familia no tenía cómo pagar esa suma y que solo les iban a pedir $245.000 del transporte.

El 20 de noviembre volvieron a escribir, pidieron la ubicación de la familia y que consignaran el dinero de manera electrónica, pero la familia pidió una prueba de supervivencia. Como no la recibieron no hicieron la transferencia y no volvieron a saber nada más del supuesto secuestro.

Los allegados de Everson lo han ido a buscar a Jamundí, pero no lo han encontrado. Ellos lo recuerdan como una persona trabajadora, dedicado a la construcción y muy sociable. Lo describen como trigueño, con dos lunares en la parte izquierda del rostro, uno cerca de la boca y el otro en el pómulo, mide un poco más de 1.70, sin tatuajes y es de contextura delgada.

La familia hace un llamado para que se comuniquen con ellos quienes hayan visto a Everson Alberto Pareja Castrillon. El número de contacto es 3233221700.

