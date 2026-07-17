Buscan a Fernando Barreto, hombre desaparecido en Cedritos: ¿lo ha visto?

Fernando Barreto Montoya, de 39 años, desapareció tras salir de su casa rumbo a una panadería en el barrio Cedritos. Su familia pide ayuda para encontrarlo. Foto: Archivo

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La búsqueda de Fernando Barreto Montoya mantiene en alerta a sus familiares y a las autoridades en Bogotá. El hombre, de 39 años, fue visto por última vez hacia las 3:29 de la tarde del jueves 16 de julio, cuando salió de su vivienda, en el barrio Cedritos, rumbo a una panadería y nunca regresó.

De acuerdo con Hernando Barreto, padre de Fernando, las cámaras de seguridad del conjunto residencial registraron el momento en que salió caminando solo. Horas después, la familia logró reconstruir parte de su recorrido mediante otras cámaras del sector, las cuales lo ubican caminando hacia la calle 143 con carrera 15. A partir de ese punto no fue posible seguirle la pista, pues el acceso a otras grabaciones requiere autorización de las autoridades.

Fernando tiene una discapacidad cognitiva. Aunque reconoce el dinero, puede hacer compras sencillas y suele movilizarse por el sector, su familia asegura que tiene el comportamiento de “un niño pequeño”, por lo que nunca se queda por fuera de la casa sin avisar.

“Él no tiene novia, no sale a tomar, no conoce ese mundo. Siempre vuelve. Esto nunca había pasado”, afirmó su padre.

Fernando Barreto mide 1,70 metros, es de contextura delgada y el día de su desaparición vestía jean azul, camisa roja, tenis negros y no llevaba chaqueta. Su familia pidió a cualquier persona que tenga información sobre su paradero comunicarse de inmediato con las autoridades o a los números 313 853 6583 y 305 285 8281. Cualquier dato, por pequeño que parezca, puede ser clave para dar con su paradero.

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