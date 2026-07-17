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Capturan a hombre que sujetó con un cuchillo a una mujer tras un intento de hurto

Las imágenes hicieron pensar que se trataba de una toma de rehén. Sin embargo, la Policía aclaró que todo comenzó con un intento de hurto y terminó con la captura del presunto responsable.

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Redacción Bogotá
Redacción Bogotá
17 de julio de 2026 - 11:13 p. m.
El hombre sujetó a la mujer con un cuchillo cuando se vio rodeado por la Policía, tras un presunto intento de hurto ocurrido en la avenida carrera 68 con calle 17.
El hombre sujetó a la mujer con un cuchillo cuando se vio rodeado por la Policía, tras un presunto intento de hurto ocurrido en la avenida carrera 68 con calle 17.
Foto: Archivo particular
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Un video que se hizo viral este viernes en redes sociales sembró preocupación entre ciudadanos al mostrar a un hombre armado con un cuchillo sujetando a una mujer en plena vía pública, en la avenida carrera 68 con calle 17.

Aunque las imágenes llevaron a varios usuarios a afirmar que se trataba de una toma de rehenes, la Policía Metropolitana de Bogotá explicó que esa no fue la secuencia completa de los hechos.

Según información preliminar entregada por las autoridades, el caso comenzó con un presunto intento de hurto. La víctima opuso resistencia y se produjo un forcejeo, situación que fue advertida por ciudadanos, quienes alertaron de inmediato a la Policía.

Debido a la cercanía de una unidad policial, varios uniformados llegaron rápidamente al lugar y rodearon al presunto responsable.

Fue en ese momento cuando el hombre, al verse acorralado, sujetó del brazo a una mujer que se encontraba en el sitio y la amenazó con un cuchillo, escena que quedó registrada en los videos difundidos en redes sociales.

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No obstante, la intervención de los policías permitió controlar la situación en cuestión de segundos. Uno de los uniformados redujo al hombre, lo desarmó y logró poner a salvo a la ciudadana.

De acuerdo con la Policía, la mujer no sufrió lesiones y recibió atención en el lugar. El presunto responsable fue capturado y trasladado a una estación de Policía, donde las autoridades verifican su identidad, nacionalidad y posibles antecedentes judiciales.

Hasta el momento, la institución indicó que el capturado no registra anotaciones, aunque esa información continúa siendo verificada.

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