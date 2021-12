Buscan a Francisco de Javier Echeverri, desaparecido hace 54 años

Su hija, Luz Marina Echeverri, lo vio por última vez cuando tenía 11 o 12 años.

Luz Marina Echeverri Cadavid vio a su papá, Francisco de Javier Echeverri Meza, cuando tenía 11 o 12 años. Luz Marina vivía en Quimbaya cerca a las vías del tren con su mamá, Rosa María Aguirre, quien estaba separada de Francisco. Él vivía cerca de la Catedral de Armenia. Luz Marina quería mucho a su papá y lo extrañaba. El último día que recuerda haberlo visto fue entre 1967 y 1968. Francisco fue a su casa y le dijo a Rosa María que quería llevarse a Luz Marina, para darle una mejor vida.

También puede leer: Buscan a Everson Alberto Pareja, desaparecido desde hace un mes en Jamundí, Valle

Rosa no quería que su hija se fuera con Francisco, y empezó a pelear con él. Luz Marina, en cambio, sí quería irse a vivir con él, pues lo extrañaba mucho. Ese día, recuerda que su mamá le dijo que podía irse con su papá solo después de ir a comprar unas latas de petróleo. Luz Marina se fue por ellas y recuerda que cuando iba de regreso corrió por las vías del tren e incluso derramó algo de petróleo en sus piernas tratando de llegar rápido.

Cuando llegó, Francisco ya no estaba. Un tiempo después, su mamá se la llevó a Medellín y nunca más supo de su papá. A pesar del paso de los años, Luz Marina siempre tuvo la tristeza de nunca saber nada de Francisco. Siempre que le preguntaba a su mamá dónde estaba su papá, le decía que no sabía y que no preguntara más.

También puede leer: Óscar Iván Buitrago desapareció en Guayaquil, Ecuador, hace siete años

A pesar de que siempre ha tenido el deseo de saber dónde está su papá, durante muchos años no hizo mucho por buscarlo, porque se le hacía difícil encontrarlo y no sabía por dónde empezar. De lo único que se acuerda es que Javier tenía dos hermanas, una de ellas llamada Cecilia.

Claudia Orrego, hija de Luz Marina, cuenta que hasta el día de hoy ella llora a su papá. La misma Claudia se siente triste de no conocerlo y anhela poder encontrarlo y saber qué pasó. “Espero poder encontrar un viejito todo lindo o si es el caso visitar su tumba, pero lo más importante es que mi mamá pueda tener un cierre, porque ha querido saber qué pasó con su papá toda la vida”, dice Claudia.

Si usted tiene información sobre Francisco de Javier Echeverri, puede contactarse al correo alexa07r@gmail.com

Si desea reportar a alguien como desaparecido, puede dar clic en el siguiente enlace