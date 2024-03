Buscan a Francisco Esteban Lenis a quien vieron por última vez en La Paz, Bolivia

Francisco viajó de Argentina a Bolivia, donde le manifestó a su familia que deseaba regresar a Colombia. Desde entonces no se ha sabido nada de él. Foto: Oscar Trujillo

Francisco Esteban Lenis desapareció el pasado martes 27 de febrero. La última vez que fue visto y que sus familiares tuvieron contacto con él fue en el Consulado de Colombia en La Paz, Bolivia.

Francisco es realizador audiovisual, trabaja en la creación de reportajes y el año pasado ganó un premio a mejor serie de reportajes en Argentina. Lenis también ha recibido premios en la realización de cortometrajes en distintos festivales de cine.

Hasta el momento, sus familiares no han podido saber nada sobre su paradero, ni han recibido noticias de las autoridades bolivianas o colombianas. De acuerdo con su hermano, Francisco vivía en Argentina desde hacía varios años, sin embargo, viajó a La Paz, Bolivia, ya que le manifestó a sus familiares que sentía que lo estaban persiguiendo.

Francisco no llevó sus cosas y no tendría teléfono. El día 26 de febrero, a la una de la tarde, llamó a sus familiares, desde el teléfono de un funcionario del consulado, solicitando que quería volver a Colombia. Su hermano indicó que después de esa llamada no se volvió a saber nada de él.

Los familiares han pedido colaboración de las autoridades colombianas, peruanas y bolivianas para buscar a Lenis. Su hermano considera que estaría tratando de regresar al país. Sin embargo, debido a que desapareció en Bolivia, han tenido problemas para que las autoridades de otros países asuman la investigación, puesto que no se encuentra dentro de su jurisdicción.

Ante esto, habilitaron la línea 3015310694 para recibir cualquier tipo de información que esté relacionada con el paradero de Francisco Lenis.