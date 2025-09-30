Buscan a Gabriel Cano, joven que fue a cita odontológica en Bogotá y no regresó

Gabriel Cano de 18 años. Foto: City TV

En Bogotá, la búsqueda continua por parte de las autoridades y la familia del joven de 18 años, Gabriel Cano, quien desapareció el pasado 12 de agosto tras dirigirse a una cita médica.

¿Qué se sabe?

Desde hace 49 días no se tiene información sobre el paradero del joven, quien desapareció luego de asistir a una cita de ortodoncia en la localidad de Kennedy. “Interpol ya interpuso circular amarilla hace 20 días, estamos esperando la asignación de un nuevo fiscal. Yo he ido a la fiscalía varias veces y me dicen que hay que esperar”, señaló la madre del joven, Nelly, al canal City TV.

Si bien se cuenta con unas últimas imágenes del joven en cámaras de vigilancia, la familia considera que no se avanza en la investigación. “Mi hijo el 12 de agosto fue a una cita de ortodoncia y asistió a la cita (...) muestra un comportamiento normal. Luego sale del lugar a las 11:10 a.m. y pasa por la misma cuadra”, añadió la madre. Sin embargo, momentos después de salir de un supermercado Olímpica, se pierde todo rastro del joven.

La familia pide ayuda en la búsqueda de Gabriel, hacen un llamado tanto a vecinos como a las autoridades informales de cualquier indicio o recuerdo que puedan tener del joven ese día para poder dar con su paradero.

“Esta espera es horrible, por favor (...) a mi hijo, no sé nada de él y nos hace mucha falta”, dijo la madre. Por el momento, no sé conoce mayor información y se espera que prontamente las autoridades den con la ubicación del joven Gabriel Cano.

¿Qué debo hacer para reportar una persona desaparecida en Bogotá?

Para contactarse con la Fiscalía, la ciudadanía puede llamar al 01 8000 9197 48. En Bogotá al (601) 570 2000, opción 7, o también puede marcar desde su celular al 122.

Por su parte, la Policía tiene a disposición la línea telefónica 123, en donde las personas reciben asesoría para realizar la respectiva denuncia.

Según datos del Instituto de Medicina Legal, entre el 1 de enero y el 30 de abril de 2024 se registraron 1.757 casos de personas desaparecidas, de las cuales, la mayoría fueron en Bogotá (705), Valle del Cauca (254), Cundinamarca (192) y Antioquia (148).

Precisamente la capital ocupa el primer lugar, donde los hombres son las principales víctimas (430), de los cuales, la mayoría, tienen entre 29 y 59 años. En el caso de las mujeres, si bien son menos denuncias (275), el drama es peor, si se tiene en cuenta que más de la mitad son niñas entre los 12 a 17 años (157).

Si usted quiere reportar un caso de una persona desaparecida, escríbanos a reporteundesaparecido@elespectador.com o llene el formulario que aparece en la página web de nuestra sección https://www.elespectador.com/desaparecidos-colombia/

