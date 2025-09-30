Dos hombres que fingían ser recicladores casi roban a una mujer en Barrios Unidos

Seguridad en Bogotá

La inseguridad en Bogotá es un problema que va más allá de la percepción. Un nuevo caso de hurto quedó grabado en video y tuvo lugar en el barrio La Aurora, en la localidad de Barrios Unidos. En esta oportunidad, dos hombres que se hacían pasar por recicladores e iban a bordo de una carretilla intentaron robar a una joven.

¿Qué pasó?

Los hechos quedaron registrados en una cámara de seguridad del sector, donde se observa cómo dos hombres descienden rápidamente de una carretilla e intentan acercarse a la joven, amenazándola con armas. Afortunadamente, la mujer logra escabullirse a tiempo y, ante no lograr el cometido, los delincuentes se subieron nuevamente a la carretilla y huyeron del lugar, según lo dio a conocer City TV.

A la par, los residentes de la zona aseguran que estas situaciones se vienen dando con frecuencia, “esta es una problemática que se viene presentando en los últimos días y es que algunos delincuentes disfrazados de carreteros lo que hacen es rondar las calles y esto se ha prestado para cometer múltiples delitos”, indicó Elizabeth, residente del sector.

Así mismo, señaló la residente que han notado como estas personas se hacen de campaneros para poder robar los cables de luz de los barrios. La comunidad le hace un llamado a las autoridades para que estas situaciones no se presenten más y atiendan los llamados.

Denuncias por hurtos en tres modalidades han disminuido en Bogotá

Con respecto al hurto a comercios, las autoridades indicaron que las cifras han mantenido una tendencia a disminuir. Según los datos de este año, con corte al 31 de agosto, las autoridades registraron 5.872 denuncias, lo que representa una reducción del 25% frente a igual periodo del 2024. Así mismo, si esta cifra se compara con los años anteriores, las autoridades evidenciaron que es desde 2018 es la cifra más baja.

Hurto a residencias:

Con referente a esta modalidad, también para agosto, las cifras de denuncias han disminuido. Según las autoridades, se han presentado 3.992 denuncias, lo que representa, comparando con 2024, una disminución del 7%. Para esto, las autoridades resaltan la implementación de: zonas seguras, patrullajes mixtos y labores de inteligencia en sectores residenciales.

Hurto a entidades financieras:

En este caso, resaltaron que este delito ha tenido la disminución más grande, ya que este año solo han presentado 4 denuncias, en comparación a:

37 de 2018.

32 de 2019

22 en 2020.

29 en 2021.

18 en 2022.

7 en 2023.

9 en 2024.

Hurto a automotores:

Con respecto a esta modalidad, este año, se han presentado 2.031 denuncias, que han sido menos que en 2024 con 2.945. En ese sentido, las autoridades señalaron los operativos en zonas críticas, acompañadas con la inspección de los vehículos en vía pública y parqueaderos privados. Es estos procesos han verificado placas, chasis y otros identificadores para detectar alteraciones o automotores robados.

