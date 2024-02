Buscan a Julián Albornoz, estudiante de la U. Nacional desaparecido hace 5 días

El joven desapareció el 19 de febrero a las 9:00 de la mañana, después de salir de una clase en la universidad. Foto: Archivo particular

La familia de Julián Albornoz lo busca desde el pasado 19 de febrero. El joven de 26 años, que padece de esquizofrenia, salió de clases a las 9:00 A.M., pero no regresó a su casa, en el barrio Juan XXIII. Desde entonces, su madre emprende una búsqueda desesperada en la que, denuncia, no ha recibido apoyo de las autoridades.

Por su cuenta, se ha dedicado a seguir el rastro de su hijo revisando las cámaras de seguridad en la universidad y de los lugares en los que fue visto por última vez. Mediante esas imágenes, la señora pudo corroborar que su hijo emprendió hacia Chía. Hasta allí llegó luego de tomar un transmilenio hasta el Portal de la 80, y luego un bus hacia el municipio.

Sobre las 11:00 A.M. el joven llegó a esa zona, en la que merodeó hasta la 1:30 P.M., cuando caminó hacia la variante que conecta ese municipio con Cota. Ahí, fue la última vez que una cámara captó la presencia del joven estudiante.

La variable del trastorno psicológico hace más difícil su búsqueda, por cuanto le produce alucinaciones y todo tipo de desvaríos que lo hacen caminar hasta extraviarse. De hecho, no es la primera vez que un hecho semejante ocurre. En otra oportunidad, para enero del año pasado, el joven se extravió hasta llegar a Palmira, Valle del Cauca, en donde fue encontrado.

La familia pide la ayuda de las personas que lo hayan visto y puedan suministrar cualquier tipo de información que permita dar con su paradero. Viste una camiseta azul oscuro, cuello redondo con un escudo de Millonarios, un saco café, jean azul y tenis negros. Cualquier aviso puede ser comunicado a la familia en los teléfonos 3103094365 y al 3192629235.

