Buscan a Maximiliano Cano, niño de de seis años desaparecido en Remedios

Este es Maximiliano Cano, niño de 6 años que desapareció el 21 de septiembre en Antioquia. Foto: @CACHUCOP

Maximiliano Cano desapareció de su casa, ubicada en el barrio La Primavera de Remedios, al noreste de Antioquia, el 21 de septiembre cuando salía a la tienda a realizar un mandado que le pidió su madre. No regresó.

“Le dije que saliera a conseguir unas arepitas con algo para hacer el desayuno, yo lo acompañé hasta la puerta, vi que él llegó de la esquinita de la tienda porque la tienda no está lejos, yo me vine a montar la aguapanelita, cuando yo vi que pasaron dos minutos y nada, yo me asusté y ahí mismo salí a la tienda, pero todo estaba cerrado, nadie por ahí ni el niño ni nada”, relató la madre de Maximiliano a medios locales.

A raíz de las declaraciones de su madre, surgen múltiples teorías, por ejemplo, algunos vecinos aseguran que lo vieron en un bus de El Bagre a Zaragoza.

Por presuntas inconsistencias en los testimonios de la madre, incertidumbre y poca claridad frente a los hechos, la madre de Maximiliano fue escoltada al momento de abandonar su casa, ya que algunos vecinos atacaron su casa a piedras, exigiendo claridad ante la desaparición del menor de edad.

La Policía y Fiscalía no se han pronunciado frente a la investigación y vecinos y comunidad en general realizan plantones para pedir, por medio de oraciones, el regreso del pequeño.

Las autoridades ofrecen recompensa por información que ayude a saber qué pasó con el niño y a encontrarlo.

“Junto con las alcaldías de Remedios y Segovia, ofrecemos hasta 60 millones de recompensa para quien brinde información que permita establecer la identificación y captura de los responsables de la desaparición de Maximiliano Cano”, comentó el secretario de Seguridad y Justicia de la Gobernación de Antioquia, Oswaldo Quijano.