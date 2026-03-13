Buscan a Miriam Ariza, desaparecida en el norte de Bogotá

Miriam Ariza, de 64 años, fue vista por última vez el 10 de marzo de 2026 hacia las 6:30 p. m., cuando salió de su vivienda en el barrio Pradera Norte, en el norte de Bogotá. Foto: Archivo particular

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Miriam Ariza, de 64 años, está desaparecida desde el martes 10 de marzo hacia las 6:30 p. m. Familiares y allegados piden ayuda para ubicarla y conocer su paradero.

Según la información entregada por sus familiares, Miriam salió de su vivienda en el barrio Pradera Norte, en el norte de Bogotá, y desde entonces no se tiene información sobre su ubicación.

Al momento de su desaparición vestía una chaqueta a cuadros y jean azul.

Desde ese momento no se volvió a saber nada más de ella, por lo que sus familiares iniciaron su búsqueda y solicitan apoyo de la ciudadanía para difundir la información y poder encontrarla.

Sus allegados aseguran que se encuentran profundamente angustiados por la falta de noticias sobre su paradero y esperan que, con ayuda de la comunidad, puedan obtener alguna pista que permita ubicarla.

Cualquier información que permita dar con su paradero puede comunicarse al número 319 369 0157.

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