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Buscan a Miriam Ariza, desaparecida en el norte de Bogotá

La mujer de 64 años fue vista por última vez el martes 10 de marzo en el barrio Pradera Norte.

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Redacción Bogotá
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13 de marzo de 2026 - 07:40 p. m.
Miriam Ariza, de 64 años, fue vista por última vez el 10 de marzo de 2026 hacia las 6:30 p. m., cuando salió de su vivienda en el barrio Pradera Norte, en el norte de Bogotá.
Miriam Ariza, de 64 años, fue vista por última vez el 10 de marzo de 2026 hacia las 6:30 p. m., cuando salió de su vivienda en el barrio Pradera Norte, en el norte de Bogotá.
Foto: Archivo particular
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Miriam Ariza, de 64 años, está desaparecida desde el martes 10 de marzo hacia las 6:30 p. m. Familiares y allegados piden ayuda para ubicarla y conocer su paradero.

Según la información entregada por sus familiares, Miriam salió de su vivienda en el barrio Pradera Norte, en el norte de Bogotá, y desde entonces no se tiene información sobre su ubicación.

Al momento de su desaparición vestía una chaqueta a cuadros y jean azul.

Desde ese momento no se volvió a saber nada más de ella, por lo que sus familiares iniciaron su búsqueda y solicitan apoyo de la ciudadanía para difundir la información y poder encontrarla.

Sus allegados aseguran que se encuentran profundamente angustiados por la falta de noticias sobre su paradero y esperan que, con ayuda de la comunidad, puedan obtener alguna pista que permita ubicarla.

Cualquier información que permita dar con su paradero puede comunicarse al número 319 369 0157.

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Por Redacción Bogotá

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