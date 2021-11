Buscan a Simón Collazos Claros, desaparecido hace 19 años en Pitalito, Huila

La última vez que supieron de Simón Collazos Claros fue el 19 de julio de 2002 cuando salió de su casa en Pitalito para ir a misa. Antes había tenido un disgusto con una de sus hijas, con la que vivía, o al menos eso es lo que le han contado a la nieta de Simón, Maria Alejandra Mogollón Collazos.

El día en que desapareció Simón, un vecino le contó a la familia que lo había visto y que le preguntó dónde quedaba la terminal. No supieron más. “Mis tíos dicen que ellos lo buscaron un tiempo, colocaron avisos, miraron en el pueblo, revisaron en los ancianatos, pero nunca tuvieron ninguna pista. Es muy raro porque nunca encontraron el cuerpo ni llamaron por un secuestro”, cuenta Alejandra.

Aquí puede reportar la desaparición de un ser querido.

La búsqueda de Maria Alejandra Mogollón se ha concentrado en revisar los ancianatos, por si llegó a alguno de esos lugares en algún momento, pero al parecer no ha dado resultado. También ha ido a los lugares que frecuentaba Simón, pero nadie le da razón de él.

Esa misma búsqueda la había hecho su mamá, junto con unas tías, al poco tiempo después de que desapareciera Simón ese 19 de julio de 2002 cuando llevaba una camisa a cuadros y un pantalón café.

Le puede interesar: El Espectador lo apoya en la búsqueda de un ser querido desaparecido.

“Mi abuelo no era muy alto, era delgado, tenía los ojos color miel casi verdes. Dicen que fue una persona con carácter fuerte, que trabajaba en las fincas y recogía café. Era muy fuerte y vital, nunca se enfermaba, era tierno, amable y cariñoso. La gente en el pueblo lo quería mucho”, así describe Alejandra a Simón.

Lo que motiva a la nieta a buscar a su abuelo es el recuerdo que tiene de él y “la impotencia que le veo a mi mamá. Queremos saber si se murió, qué le pasó, si lo mataron. Me hace sentir mal ver a mi mamá llorar de la nada y saber que es por él, eso me duele. Eso no se puede quedar así, como si esa persona no importara”.

Lea también: Desaparecidos en Colombia y más noticias del país, aquí.

Alejandra es consciente de que las probabilidades de encontrar a su abuelo son bajas, especialmente porque cuando desapareció tenía 81 años, por lo que hoy, en caso tal de estar vivo, tendría 100.

Sin embargo, ella quiere saber qué le sucedió para acabar con la incertidumbre que han tenido estos años. Por eso hace un llamado a quienes puedan tener información del paradero de Simón Collazos Claros para que se contacten con ella al 3043250174 o al correo: ale_20-07@hotmail.com

Si usted quiere reportar a una persona desaparecida debe ingresar a https://www.elespectador.com/desaparecidos-colombia/ y llenar un breve formulario con los datos, números de contacto, breve descripción de los hechos y una fotografía reciente del pariente o allegado que está buscando. El Espectador abre este espacio para apoyarlo, poniendo al servicio sus canales de difusión para amplificar el llamado de auxilio.