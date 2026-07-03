Buscan a Sofía Cortés Ortiz, adolescente desaparecida en Cali: ¿la ha visto?

Sofía Cortés Ortiz, de 15 años, mantiene en alerta a su familia y a las autoridades en Cali. Foto: Archivo

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La búsqueda de Sofía Cortés Ortiz, de 15 años, mantiene en alerta a su familia y a las autoridades en Cali. La adolescente fue vista por última vez en el barrio Quintas de Don Simón, donde vestía una blusa beige, un blue jean y llevaba una maleta negra. Desde entonces, se desconoce su paradero.

Según conoció El Espectador por medio de una persona cercana a la familia, la menor salió con la intención de reunirse con su madre, pero nunca llegó al punto de encuentro. Al no lograr establecer contacto con ella, sus allegados iniciaron la búsqueda y difundieron su fotografía con la esperanza de obtener información que permita localizarla.

De acuerdo con el volante de búsqueda compartido por la familia, Sofía mide aproximadamente 1,60 metros, es de tez morena y contextura delgada, características que podrían facilitar su identificación.

Sus familiares pidieron a cualquier persona que tenga información sobre su ubicación comunicarse al 313 743 1906. Insisten en que cualquier dato, por pequeño que parezca, puede ser clave para dar con su paradero.

Las autoridades recuerdan que, tratándose de la desaparición de un menor de edad, no es necesario esperar 24 o 72 horas para presentar la denuncia. Cualquier información también puede reportarse de inmediato a través de la Línea 123 o ante la Fiscalía General de la Nación, con el fin de activar los protocolos de búsqueda.

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